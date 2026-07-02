Alejandra Baigorria generó controversia en un evento al responder preguntas incómodas de la prensa sobre su esposo, Said Palao . La situación causó tensión y un contundente intercambio de palabras.

Alejandra Baigorria estalla contra periodista por preguntarle de ampay de Said Palao | Composición: Wapa / Captura de pantalla Showpe - Magaly TV

Alejandra Baigorria estalla contra periodista por preguntarle de ampay de Said Palao | Composición: Wapa / Captura de pantalla Showpe - Magaly TV

Alejandra Baigorria volvió a acaparar titulares tras protagonizar un incómodo intercambio durante una actividad pública realizada en Lima. Lo que inicialmente era la presentación de un nuevo proyecto empresarial terminó convirtiéndose en un momento de tensión luego de que surgieran preguntas relacionadas con una reciente polémica que involucra a su esposo Said Palao.

La empresaria no ocultó su incomodidad ante algunas consultas de la prensa y reaccionó con firmeza al considerar que se hacían afirmaciones sin pruebas. El episodio ocurrió frente a varios asistentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Alejandra Baigorria enfrenta a reportera por preguntas sobre Said Palao

La exintegrante de 'Esto es Guerra' acudió al lanzamiento de su campaña ‘Agarra tu gringa’ junto a Said Palao y su hermano Sergio Baigorria. Aunque el evento tenía como objetivo promocionar su nueva iniciativa, las preguntas relacionadas con el comentado viaje del deportista a Argentina terminaron robándose la atención.

Antes de que se produjera el cruce con la periodista, Alejandra se mostró reflexiva respecto de las críticas que recibe constantemente por su exposición mediática.

“Yo soy un blanco de críticas, lo asumo y lo respeto. Yo simplemente recibo las críticas, algunas no las comparto, otras sí. Si yo vengo creciendo es gracias a las críticas constructivas. Yo siempre he dicho: mientras más me quieren hundir, más salgo a flote”, comenzó diciendo en su encuentro con la prensa.

Sin embargo, el ambiente cambió cuando una reportera le consultó cómo había logrado fortalecer la confianza en su matrimonio tras las imágenes difundidas de Said Palao durante su estadía en Argentina.

La empresaria respondió sorprendida y pidió precisiones sobre las imágenes a las que se hacía referencia: “¿De qué?”. Cuando la comunicadora mencionó escenas grabadas en un yate y la supuesta presencia de otras mujeres, Alejandra reaccionó de inmediato: “Yo sabía que estaba en un yate”.

La situación escaló cuando la periodista insistió en que existirían otras imágenes. Fue entonces cuando la empresaria lanzó una contundente respuesta.

“Déjame responder, no hay ningún problema. ¿Dónde están las otras imágenes? A ver, enséñamelas… no calumnies pues, si vas a hablar, habla con pruebas...”, dijo con notoria molestia.

Said Palao intervino y Alejandra dejó clara su postura sobre su matrimonio

En medio del intercambio, Said Palao intentó poner fin a la discusión y evitar que la atención del evento continuara centrada en la polémica. No obstante, Alejandra decidió responder cada una de las preguntas y dejó en claro que su confianza en el deportista permanece intacta.

Tras escuchar que la reportera solo buscaba conocer cómo manejaban este tipo de situaciones, la empresaria aseguró que nunca sintió que su relación estuviera comprometida.

“Tengo un chaleco antibalas. Está haciendo su trabajo para poder tener vistas y eso es normal, yo lo entiendo. ¿Tu trabajo no es tener vistas?... mi confianza nunca se destruyó”, sostuvo.

Por su parte, Said cuestionó que una actividad empresarial terminara desviándose hacia temas personales. “La entrevista no es para estar aclarando ese tipo de comentarios malintencionados porque acá estamos lanzando una empresa”, intervino intentando disipar el incómodo momento.

Por último, Alejandra reafirmó que las decisiones relacionadas con su matrimonio pertenecen únicamente a ella y a su esposo, y descartó que los comentarios externos afecten su relación.