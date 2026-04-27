Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - URGENTE | Peruanos enviados a la guerra en Ucrania tras engaños laborales en Rusia: “Lo contrataron para cocinar”

Said Palao festeja su aniversario, pero la reacción de Alejandra Baigorria genera dudas: "Desde el inicio hasta el final..."

A pesar de las dificultades, Said Palao celebró un año de casado con Alejandra Baigorria. Aunque ella no mostró entusiasmo en redes. ¿Qué sucedió?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Said Palao festeja su aniversario, pero la reacción de Alejandra Baigorria genera dudas: "Desde el inicio hasta el final..."
    Said Palao y Alejandra Baigorria festejaron su primer aniversario de casados. | Composición Wapa
    Said Palao festeja su aniversario, pero la reacción de Alejandra Baigorria genera dudas: "Desde el inicio hasta el final..."

    El 26 de abril, Said Palao y Alejandra Baigorria alcanzaron su primer año de matrimonio, lo cual sorprendió a muchos tras el escándalo del guerrero en Argentina donde fue visto en un yate con varias mujeres. A pesar de estar en diferentes países en su aniversario, Palao dedicó un sentido mensaje, incluso cuando la rubia no asistió a la competencia deportiva a la que él fue, lesionado. ¿Qué le dijo y cómo reaccionó ella?

    Said Palao celebra su primer aniversario de matrimonio y la respuesta de Alejandra Baigorria es distante

    Said Palao conmemoró su primer aniversario con Alejandra Baigorria el 26 de abril, en una situación inesperada. Recientemente, la pareja había superado un conflicto público tras un viaje al extranjero, luego de que un video en Argentina sembrara dudas sobre la continuidad de su relación.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Hermano de Alejandra Baigorria REVELA DRAMÁTICO momento tras masajes en China: “Casi me mat*…”

    Aun así, la empresaria lo habría perdonado, pero no celebraron juntos su aniversario porque Baigorria estaba en China mientras Palao participaba en una competencia en Perú. A diferencia de la familia del chico reality, ella no envió ningún mensaje de apoyo.

    Pese a sus problemas físicos, Palao expresó su alegría al completar el 'Ironman 70.3'. Aprovechó para agradecer a su hija y esposa por su apoyo durante su primer año de casados.

    Said Palao presume su primer aniversario de bodas con Alejandra Baigorria y ella tiene ‘fría’ reacción
    Said Palao presume su primer aniversario de bodas con Alejandra Baigorria y ella tiene ‘fría’ reacción

    Said mencionó que, aunque no se vea en redes, Baigorria estuvo pendiente apoyándolo desde lejos, siendo un gran estímulo.

    “Especialmente agradezco a mi esposa y a mi hija. Así estuvieron animando desde China, dándome fuerzas que no sabía que tenía. Hoy, cumplimos un año de casados y aunque separados físicamente, estuviste conmigo en cada parte del recorrido. Esa fuerza me ayudó a cruzar la meta”, expresó.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡TREMENDO FAIL! Karen Schwarz comete terrible error tras volver de España y queda expuesta en redes

    A pesar de sus palabras emotivas, la reacción de ella dejó a muchos atónitos, ya que no ha comentado nada al respecto en la publicación, que solo permite interacciones de su círculo cercano.

    Además, no respondió a su mensaje, lo que podría señalar un cambio notable en cómo expresa sus sentimientos tras su separación temporal debido a la difusión del ampay por Magaly Medina.

    Said Palao presume su primer aniversario de bodas con Alejandra Baigorria y ella tiene ‘fría’ reacción
    Said Palao presume su primer aniversario de bodas con Alejandra Baigorria y ella tiene ‘fría’ reacción
    SOBRE EL AUTOR:
    Said Palao festeja su aniversario, pero la reacción de Alejandra Baigorria genera dudas: "Desde el inicio hasta el final..."
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ¡TREMENDO FAIL! Karen Schwarz comete terrible error tras volver de España y queda expuesta en redes

    ¡Indignada! Karla Tarazona se retira de programa en vivo tras rumor sobre Christian Domínguez y Pamela Franco

    Hermano de Alejandra Baigorria REVELA DRAMÁTICO momento tras masajes en China: “Casi me mat*…”

    Karen Schwarz revela que Ezio Oliva la dejó por su ex: “Yo lloraba…”

    Alejandra Baigorria conmueve con un profundo mensaje previo a su aniversario con Said

    Lo más vistos en Farándula

    Tiktoker Valentino es denunciado por presunta agresión a joven que terminó hospitalizada: “No se hace responsable”

    Comparten románticos videos del matrimonio SECRETO de Bruno Ascenzo y Adrián Bello en Cusco

    Mama de Said Palao sorprende con emotivo mensaje en medio de aniversario con Alejandra Baigorria lejos de él

    Mark Vito tiene IMPENSADA REACCIÓN en La Granja VIP al enterarse del pase de Keiko Fujimori a segunda vuelta

    Patricio Parodi se sincera y confiesa qué decisión tomó sobre su relación con Luciana Fuster

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;