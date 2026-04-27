Said Palao festeja su aniversario, pero la reacción de Alejandra Baigorria genera dudas: "Desde el inicio hasta el final..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El 26 de abril, Said Palao y Alejandra Baigorria alcanzaron su primer año de matrimonio, lo cual sorprendió a muchos tras el escándalo del guerrero en Argentina donde fue visto en un yate con varias mujeres. A pesar de estar en diferentes países en su aniversario, Palao dedicó un sentido mensaje, incluso cuando la rubia no asistió a la competencia deportiva a la que él fue, lesionado. ¿Qué le dijo y cómo reaccionó ella?
Said Palao celebra su primer aniversario de matrimonio y la respuesta de Alejandra Baigorria es distante
Said Palao conmemoró su primer aniversario con Alejandra Baigorria el 26 de abril, en una situación inesperada. Recientemente, la pareja había superado un conflicto público tras un viaje al extranjero, luego de que un video en Argentina sembrara dudas sobre la continuidad de su relación.
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Aun así, la empresaria lo habría perdonado, pero no celebraron juntos su aniversario porque Baigorria estaba en China mientras Palao participaba en una competencia en Perú. A diferencia de la familia del chico reality, ella no envió ningún mensaje de apoyo.
Pese a sus problemas físicos, Palao expresó su alegría al completar el 'Ironman 70.3'. Aprovechó para agradecer a su hija y esposa por su apoyo durante su primer año de casados.
Said mencionó que, aunque no se vea en redes, Baigorria estuvo pendiente apoyándolo desde lejos, siendo un gran estímulo.
“Especialmente agradezco a mi esposa y a mi hija. Así estuvieron animando desde China, dándome fuerzas que no sabía que tenía. Hoy, cumplimos un año de casados y aunque separados físicamente, estuviste conmigo en cada parte del recorrido. Esa fuerza me ayudó a cruzar la meta”, expresó.
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A pesar de sus palabras emotivas, la reacción de ella dejó a muchos atónitos, ya que no ha comentado nada al respecto en la publicación, que solo permite interacciones de su círculo cercano.
Además, no respondió a su mensaje, lo que podría señalar un cambio notable en cómo expresa sus sentimientos tras su separación temporal debido a la difusión del ampay por Magaly Medina.