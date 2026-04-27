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Mama de Said Palao sorprende con emotivo mensaje en medio de aniversario con Alejandra Baigorria lejos de él

Durante su primer aniversario de bodas sin Alejandra Baigorria, Said Palao recibió un conmovedor mensaje de su madre. ¿Qué le expresó?

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    Mama de Said Palao sorprende con emotivo mensaje en medio de aniversario con Alejandra Baigorria lejos de él
    Mama de Said Palao sorprende con emotivo mensaje
    Mama de Said Palao sorprende con emotivo mensaje en medio de aniversario con Alejandra Baigorria lejos de él

    Un aniversario inesperado. Lo que se esperaba que fuera una ocasión llena de amor se convirtió en un día marcado por la separación. Tras las imágenes del ampay en Argentina, Said Palao se enfrentó a su primer aniversario de matrimonio en soledad en Lima, mientras Alejandra Baigorria está en el extranjero. Ante esta situación, compartió sus momentos con amigos y su madre le dirigió un mensaje muy especial.

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    PUEDES VER: Alejandra Baigorria conmueve con un profundo mensaje previo a su aniversario con Said

    El conmovedor mensaje que la madre de Said le envió en esta fecha

    Aunque se habla de un pedido de disculpas de Alejandra Baigorria a su esposo durante una premiación, por priorizar el trabajo, ella aún no ha aclarado si perdonó las imágenes de Said en un yate en Argentina.

    Pese a ello, Said Palao mostró en sus redes que está enfocado en sus propias actividades. Durante su primer aniversario, participó en una maratón con Hugo García y, aunque no le dedicó su logro a Alejandra, ella tampoco publicó nada para felicitarlo.

    Mensaje de la mamá de Said Palao.
    Mensaje de la mamá de Said Palao.

    Sin embargo, su madre, Maria Queija, no dudó en felicitarlo por su desempeño en la competencia: “¡No tengo palabras para expresar lo que siento! Verte cruzar esa meta después de intensos meses de entrenamiento y el susto reciente es muestra de tu fortaleza y fe. No pude estar físicamente, pero te seguí cada momento con el corazón rebosante de orgullo”, expresó.

    ¿Qué estaba haciendo Alejandra Baigorria mientras Said competía?

    Aunque no felicitó a Said por su éxito, Alejandra Baigorria compartió activamente en redes sociales imágenes de su tiempo en China junto a su hermano, en un viaje de negocios.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mama de Said Palao sorprende con emotivo mensaje en medio de aniversario con Alejandra Baigorria lejos de él
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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