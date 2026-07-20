Julián Zucchi lanza fuerte comentario tras la caída de Argentina y usuarios creen que fue una indirecta para Perú

Julián Zucchi lanza fuerte comentario tras la caída de Argentina y usuarios creen que fue una indirecta para PerúÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La final del Mundial dejó a Argentina sin el título y también provocó una ola de reacciones en redes sociales. Una de las más comentadas fue la de Julián Zucchi, quien utilizó sus historias de Instagram para defender a la selección de su país frente a las burlas de algunos usuarios.
El mensaje del actor generó una fuerte discusión entre sus seguidores. Aunque nunca mencionó directamente a Perú, varios internautas consideraron que sus palabras podían estar dirigidas a los hinchas nacionales que celebraron la caída del equipo argentino.
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Julián Zucchi destaca la historia de Argentina tras perder la final
En su publicación, el exchico reality puso énfasis en la trayectoria de la selección argentina y recordó que el equipo volvió a disputar una final mundialista. Además, resaltó los títulos obtenidos y cuestionó a quienes festejaron la derrota.
"A todos los que hoy festejan que Argentina perdió, qué curioso tener que celebrar la derrota ajena porque la historia propia no alcanza. Nosotros llegamos a otra final del mundo, la séptima. Ganamos tres mundiales, volvimos a competir. Así que antes de burlarse, primero lleguen, después ganen algo y recién entonces hablamos. La envidia también es una forma de admiración. Mientras algunos festejan que Argentina perdió, nosotros seguimos orgullosos de una camiseta que siempre está donde se juega la historia", escribió.
La parte que más repercusión causó fue "primero lleguen, después ganen algo y recién entonces hablamos", pues numerosos usuarios consideraron que el tono del mensaje era desafiante.
Usuarios cuestionan el tono del mensaje del actor
Las respuestas a la publicación se dividieron. Mientras algunos respaldaron la defensa de Julián Zucchi hacia su selección, otros señalaron que debía asumir el resultado con mayor tranquilidad.
Entre las críticas más comentadas apareció la de un usuario que escribió: "No, Julián, esa publicación es picón. Hay que aprender a saber perder, dilo sin llorar. Qué pésimo".
A partir de ese comentario, la discusión comenzó a relacionarse con Perú, pese a que el actor no había mencionado al país en ningún momento.
Julián Zucchi niega haber enviado una indirecta a Perú
Ante las interpretaciones, una seguidora le preguntó directamente si su mensaje estaba dirigido a los peruanos. Julián Zucchi respondió de inmediato y rechazó esa versión.
"¿Yo hablé de Perú o serás tú que te sientes aludida? ¿Les duele? ¿Quién se siente aludido?", contestó el exintegrante de Combate.
Con esta respuesta, el actor sostuvo que fueron los propios usuarios quienes vincularon su publicación con los hinchas peruanos. Sin embargo, su pronunciamiento volvió a alimentar la controversia y mantuvo el debate abierto en redes sociales.