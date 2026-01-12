Yiddá Eslava no obtuvo medidas de protección contra Julián Zucchi y el caso fue archivado: "No existía riesgo real"

La justicia determinó que no existía peligro vigente y negó las medidas de protección pedidas por Yiddá Eslava , disponiendo el archivo definitivo del caso.

Yiddá no recibió medidas de protección inmediata en contra de Julián. | Composición Wapa | Instagram

Yiddá Eslava volvió a captar la atención mediática luego de que el Poder Judicial declarara improcedente su solicitud de medidas de protección contra su expareja, Julián Zucchi. La resolución, difundida a casi un año del escándalo ocurrido en la vía pública, marca un nuevo capítulo en el prolongado conflicto legal que ambos mantienen y que, desde entonces, ha generado amplio interés público y seguimiento constante.

Juzgado rechaza pedido de protección de Yiddá Eslava

Tras analizar la documentación presentada, el Juzgado desestimó la solicitud formulada por Yiddá Eslava. La resolución, dada a conocer por el estudio legal que asesora a Julián Zucchi, concluyó que no se acreditaron los requisitos necesarios para otorgar medidas de protección inmediatas.

"Resolvió: no otorgar medidas de protección inmediata a ninguna de las partes, disponiendo el archivo definitivo del proceso", señala el texto del pronunciamiento judicial. Con ello, se dio por concluido el procedimiento iniciado por la actriz, quien había solicitado resguardo legal ante un presunto escenario de riesgo.

El equipo legal de Zucchi detalló los argumentos que sustentaron la decisión judicial. Según el fallo, no se evidenció una situación de peligro actual que justificara la intervención requerida por la demandante. "La decisión acredita que no no existía situación de riesgo real ni actual que justificara la adopción de medidas de protección, quedando en evidencia que las imputaciones formuladas carecían del sustento probatorio", se lee en el pronunciamiento difundido por la defensa del actor argentino.

Hasta el cierre de esta nota, ni Yiddá Eslava ni Julián Zucchi se han pronunciado directamente sobre el fallo. No obstante, el público permanece atento a posibles declaraciones o acciones en los próximos días.

El origen del conflicto legal entre Eslava y Zucchi

El enfrentamiento entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi se originó en 2024, tras un episodio que generó gran atención mediática. En aquella ocasión, el actor argentino fue registrado en una situación de tensión con las cuidadoras de sus hijos durante una actividad familiar, imágenes que evidenciaron un forcejeo y derivaron en denuncias y reportes policiales.

Luego de ese hecho, el vínculo entre ambos se quebró aún más, dando lugar a cruces públicos y procedimientos legales. Eslava fue señalada por supuestamente restringir el contacto de Zucchi con sus hijos, versión que ella rechazó enfáticamente, asegurando que nunca intentó afectar esa relación.