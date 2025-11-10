Wapa.pe
Clases escolares serán SUSPENDIDAS a nivel NACIONAL por nuevo FERIADO LARGO de 4 días

Yidda Eslava responde desafiante cuando la cuestionan por protagonizar todas sus películas

Yiddá Eslava asombró al responder a la defensiva cuando le preguntaron por sus producciones.

    La actriz y productora Yiddá Eslava vuelve a estar en el centro de la controversia tras el estreno de su cinta “La habitación negra", que no logró el éxito esperado en taquilla. Luego de pedir públicamente a sus seguidores que apoyaran su proyecto cinematográfico, la exintegrante de realitys recibió una ola de críticas y posteriormente ofreció disculpas. Sin embargo, su más reciente aparición en una entrevista con Giancarlo ‘Flaco’ Granda ha vuelto a generar debate, esta vez por su actitud desafiante y respuestas a la defensiva.

    “Porque me da la gana”: la respuesta que incomodó al entrevistador

    El periodista Giancarlo Granda compartió en su cuenta de TikTok un adelanto de la conversación que sostuvo con Eslava, en la que se aprecia una respuesta que sorprendió a los usuarios. Durante la entrevista, el comunicador le consultó:

    “¿Todas las películas que produces las protagonizas?”, a lo que la actriz respondió con naturalidad: “Sí, todas”. Pero cuando él repreguntó “¿Y eso, a qué se debe?”, Yiddá respondió con una frase que desató comentarios divididos: “Porque me da la gana”, contestó con firmeza, dejando al periodista visiblemente incómodo.

    PUEDES LEER: Yiddá Eslava habría engañado a Julián Zucchi con un hombre casado que fue su amigo, según 'Chimi Churri'

    La actitud de la artista generó una lluvia de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios la acusaron de soberbia y falta de humildad:

    “Su problema es la soberbia y el ego. Si fuera más humilde, la gente iría a ver su pela solo por apoyar”, comentó uno. Otro añadió: “Como a ti te da la gana de protagonizar tus películas, a la gente no le da la gana de verlas”, mientras otros señalaron: “Qué manera de contestar, El Flaco no tenía la culpa, Está muy crecida de ego, ya no es la misma de antes”.

    La respuesta de Yiddá Eslava a las críticas por su película

    Días antes, la actriz ya había respondido a quienes la criticaron por pedir apoyo a su nueva producción La habitación negra. En un en vivo de TikTok, Eslava defendió su trabajo y cuestionó los ataques que recibió.

    “¿Qué hice yo de mal para recibir tantas críticas? Escribir una película, producirla y lanzarla no es fácil. Si quieres verla, la ves; si no, no la ves”, expresó contundente.

    Asimismo, negó haberse victimizado en su video.

    “No salgo llorando en mi video. Dije claramente que no me iba a victimizar. Solo quise mostrar lo que hay detrás de un trabajo independiente. Hubiese sido muy fácil quedarme calladita, pero eso va en contra de lo que pienso y de lo que dice la película: la vida está lejos de ser perfecta”, explicó.

