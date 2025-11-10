Yidda Eslava no baja los brazos ante el fracaso de 'La habitación negra': “Seguiré llorando, pero también reiré y haré otra película”

Yidda Eslava reveló que seguirá produciendo nuevas películas, aunque le lluevan las críticas por su última producción.

La actriz y productora Yiddá Eslava abrió su corazón tras los difíciles días que ha atravesado en medio de críticas y tensiones personales. En una reciente entrevista televisiva, la exintegrante de Combate aseguró que, pese al cansancio y las lágrimas, no piensa detener su carrera ni renunciar a sus sueños.

“Es difícil todo esto, he llorado y seguiré llorando, pero también voy a reír. Y haré otra película también con la misma energía y dedicación desde que tengo uso de razón… como dice mi show ‘me caigo, me levanto’”, expresó con voz entrecortada.

Yidda habló la mejoría en la relación con el padre de sus hijos

Yiddá también habló del dolor emocional que le generó el conflicto con su expareja, el actor argentino Julián Zucchi, luego de que Natalia Otero, conocida como “La payasita Cholita”, asegurara que él no podía ver a sus hijos.

“Las cosas con Julián estaban bien tranquilas y todo lo sucedido es lo que más me dolió”, reconoció Eslava, dejando entrever que la polémica rompió la cordialidad que mantenían por el bienestar de sus pequeños.

La actriz confesó que le afectó profundamente que se tergiversaran temas personales, pero prefiere mantener el enfoque en su trabajo y en los proyectos que ha construido con esfuerzo.

La actriz hizo un mea culpa: “No quise obligar a nadie a ir al cine”

Durante su aparición en El Reventonazo de la Chola, la intérprete no pudo contener el llanto al recordar el cargamontón mediático que enfrentó tras pedir al público que apoye su última película “La Habitación Negra”.

“Les agradezco mucho. Ahora es difícil hasta poder quebrarse en televisión. Ya por eso te juzgan”, dijo, visiblemente afectada.

Yiddá aclaró que su intención jamás fue imponer nada al público: “Yo en ningún momento quise obligar a la gente a hacer algo, ir al cine. Pero si alguien se sintió ofendida o presionada, me disculpo.”

La actriz explicó que su mensaje estaba dirigido a su comunidad, la misma que la ha acompañado desde sus inicios, y no esperaba que sus palabras fueran malinterpretadas.

Pese al golpe emocional, Yiddá Eslava aseguró que continuará apostando por el cine peruano y sus proyectos independientes.

“No me voy a dar por vencida, no está dentro de mis planes”, afirmó con firmeza, dejando en claro que su pasión por contar historias la mantiene en pie.