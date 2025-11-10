Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Clases escolares serán SUSPENDIDAS a nivel NACIONAL por nuevo FERIADO LARGO de 4 días

Yidda Eslava no baja los brazos ante el fracaso de 'La habitación negra': “Seguiré llorando, pero también reiré y haré otra película”

Yidda Eslava reveló que seguirá produciendo nuevas películas, aunque le lluevan las críticas por su última producción.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Yidda Eslava no baja los brazos ante el fracaso de 'La habitación negra': “Seguiré llorando, pero también reiré y haré otra película”
    Yidda Eslava se defiende entre lágrimas. | Composición Wapa
    Yidda Eslava no baja los brazos ante el fracaso de 'La habitación negra': “Seguiré llorando, pero también reiré y haré otra película”

    La actriz y productora Yiddá Eslava abrió su corazón tras los difíciles días que ha atravesado en medio de críticas y tensiones personales. En una reciente entrevista televisiva, la exintegrante de Combate aseguró que, pese al cansancio y las lágrimas, no piensa detener su carrera ni renunciar a sus sueños.

    “Es difícil todo esto, he llorado y seguiré llorando, pero también voy a reír. Y haré otra película también con la misma energía y dedicación desde que tengo uso de razón… como dice mi show ‘me caigo, me levanto’”, expresó con voz entrecortada.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Yarita Lizeth rompe su silencio y revela cómo se lleva con integrantes de Corazón Serrano tras encuentro cara a cara

    Yidda habló la mejoría en la relación con el padre de sus hijos

    Yiddá también habló del dolor emocional que le generó el conflicto con su expareja, el actor argentino Julián Zucchi, luego de que Natalia Otero, conocida como “La payasita Cholita”, asegurara que él no podía ver a sus hijos.

    “Las cosas con Julián estaban bien tranquilas y todo lo sucedido es lo que más me dolió”, reconoció Eslava, dejando entrever que la polémica rompió la cordialidad que mantenían por el bienestar de sus pequeños.

    La actriz confesó que le afectó profundamente que se tergiversaran temas personales, pero prefiere mantener el enfoque en su trabajo y en los proyectos que ha construido con esfuerzo.

    La actriz hizo un mea culpa: “No quise obligar a nadie a ir al cine”

    Durante su aparición en El Reventonazo de la Chola, la intérprete no pudo contener el llanto al recordar el cargamontón mediático que enfrentó tras pedir al público que apoye su última película “La Habitación Negra”.

    “Les agradezco mucho. Ahora es difícil hasta poder quebrarse en televisión. Ya por eso te juzgan”, dijo, visiblemente afectada.

    Yiddá aclaró que su intención jamás fue imponer nada al público: “Yo en ningún momento quise obligar a la gente a hacer algo, ir al cine. Pero si alguien se sintió ofendida o presionada, me disculpo.”

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Captan terrible gesto de Fátima Bosh, Miss Mexico, con Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: ¿Envidia?

    La actriz explicó que su mensaje estaba dirigido a su comunidad, la misma que la ha acompañado desde sus inicios, y no esperaba que sus palabras fueran malinterpretadas.

    Pese al golpe emocional, Yiddá Eslava aseguró que continuará apostando por el cine peruano y sus proyectos independientes.

    “No me voy a dar por vencida, no está dentro de mis planes”, afirmó con firmeza, dejando en claro que su pasión por contar historias la mantiene en pie.

    Entre lágrimas, la actriz agradeció el apoyo de su público y reafirmó su compromiso de seguir trabajando por sus sueños, sin importar las críticas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Yidda Eslava no baja los brazos ante el fracaso de 'La habitación negra': “Seguiré llorando, pero también reiré y haré otra película”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Novia de Mark Vitto desata escándalo tras ser captada gritándole y dándole una cachetada: "Eres un bueno para nada"

    Paolo Guerrero habla de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confiesa por qué TERMINARON

    Susy Díaz impacta al difundir en VIVO los resultados de ADN que revelan a su verdadero papá

    Captan terrible gesto de Fátima Bosh, Miss Mexico, con Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: ¿Envidia?

    Conductores argentinos se burlan y critican look de Magaly Medina: "Se viste como niña de 15"

    Lo más vistos en Farándula

    Hijo de Claudio Pizarro destapa su verdadero vínculo con la madre de su hermana menor

    Pamela López desata furor al revelar si espera a su quinto hijo y lanza explosiva confesión: "Paul quiere tener un bebé conmigo"

    Christian Domínguez revela por qué su hija trabaja con Ale Baigorria y aclara rumores

    Pamela Franco ataca a Pamela López e insinúa que fue la amante

    Susy Díaz revela la EXORBITANTE cifra que pagaba por el 'depa' de su hija Flor y Néstor Villanueva: "Uno como mamá apoya a sus hijos"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;