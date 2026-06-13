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Johanna San Miguel lloró de emoción al regresar a 'Esto es Guerra'

Después de once años se juntó a Mathías Brivio en la conducción del reality de competencia.

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    Johanna San Miguel lloró de emoción al regresar a 'Esto es Guerra'
    Johanna San Miguel lloró de emoción al regresar a 'Esto es Guerra' | Créditos: Composición Ep | Fuente: Difusión
    Johanna San Miguel lloró de emoción al regresar a 'Esto es Guerra'

    Abrazos y lágrimas invadieron el set de 'Esto es Guerra' con el sorpresivo ingreso de Johanna San Miguel a la conducción del reality de competencia y reunirse después de 11 años con Mathías Brivio al frente del exitoso programa de América Televisión.

    "Han pasado once años que no conducimos juntos, más allá de la competencia, eres mi dupla perfecta. Empezamos este sueño cuando no se llamaba 'Esto es Guerra' sino 'Dos para las 7' y remamos juntos. Por aquí pasarán muchas personas, lo harán bien pero acá estamos los pioneros, los históricos, construimos esto con mucho trabajo y hemos dejamos la mesa servida a quienes vinieron luego", señaló una nerviosa y emocionada Johanna San Miguel, quien lideró a los guerreros.

    En su ingreso, la 'Chata' corrió a los brazos de Mathías Brivio y se confundieron en un estrecho abrazó por la larga amistad, cariño y respeto que se tienen.

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    Tras esto, Mathías Brivio recordó que sus inicios no fueron los mejores pero que siempre se fajaron para hacer crecer 'Esto es Guerra'.

    "La remamos fuerte al inicio junto a Peter Fajardo, al principio no nos iba bien, nos dieron un ultimatúm y giramos el timón y aquí seguimos. A mí también me tocó volver en algún momento y el programa siendo el monstruo que es, el programa en vivo más visto de la televisión peruana", enfatizó Mathías Brivio.

    SOBRE EL AUTOR:
    Johanna San Miguel lloró de emoción al regresar a 'Esto es Guerra'
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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