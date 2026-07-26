Pablo Heredia pierde los papeles y 'EXPLOTA' contra Shirley Arica tras exponer sus chats con otra mujer: "Estás dolida y ardida"

Pablo Heredia respondió a Shirley Arica tras sus declaraciones en 'Magaly TV La Firme', expresando su decepción y cuestionando sus intenciones en medio de la controversia.

Pablo Heredia 'explota' contra Shirley Arica | Composición: Wapa Captura de pantalla - TikTok - Magaly TV la firme

Pablo Heredia 'explota' contra Shirley Arica | Composición: Wapa Captura de pantalla - TikTok - Magaly TV la firme

Pablo Heredia decidió responder públicamente a Shirley Arica luego de las declaraciones que la modelo brindó en el programa 'Magaly TV La Firme'. El actor argentino realizó una transmisión en vivo mediante TikTok, donde expresó su molestia por la versión de la influencer y aseguró sentirse decepcionado por sus comentarios.

Pablo Heredia cuestiona a Shirley Arica tras sus declaraciones en ‘Magaly TV La Firme’

La polémica surgió luego de la difusión de unos chats atribuidos a conversaciones entre Heredia y Lesly Reyna, además de las declaraciones de Arica, quien afirmó que ya tenía conocimiento de supuestos rumores sobre el comportamiento del actor con otras mujeres desde su salida de 'La Granja VIP', aunque en ese momento no contaba con pruebas para confrontarlo.

Durante su transmisión en TikTok, Pablo Heredia manifestó su sorpresa por lo dicho por Shirley Arica en televisión nacional. El intérprete recordó que durante su participación en el reality la respaldó y señaló que, por esa razón, escuchar sus declaraciones le generó una fuerte decepción.

El actor no ocultó su incomodidad y cuestionó la postura que habría tomado la modelo, asegurando que sus palabras estarían motivadas por resentimiento. "No puedo creer que estés tan dolida, tan ardida, que hables desde la herida, siempre", afirmó.

Asimismo, Pablo Heredia sostuvo que esperaba una respuesta de Shirley Arica tras sus comentarios y la acusó de intentar perjudicar su imagen públicamente.

"Sé que vas a salir a contestar y buscando formas de destruirme, pero no lo hagas tan obvio, por lo menos demórate un poco", dijo durante su transmisión, frase que rápidamente generó reacciones entre los seguidores de ambos personajes.

Pablo Heredia explica los chats con Lesly Reyna y niega una supuesta intención detrás de sus mensajes

Frente a la exposición de los chats difundidos en 'Magaly TV La Firme' por Lesly Reyna, Pablo Heredia decidió dar su versión y aclarar que sus conversaciones no tendrían una intención romántica o distinta a su manera habitual de comunicarse.

El actor argentino explicó que suele expresarse de forma cariñosa y señaló que su estilo de conversación podría haber sido malinterpretado por otras personas.

"Así hablo, soy una persona cariñosa. Entiendo que te pueda dar celos. No voy a discutir algo porque tu inmadurez está fuerte. Es muy inmaduro cómo actúas", sentenció.

En sus declaraciones, Heredia sostuvo que sus mensajes forman parte de su personalidad y rechazó que deban ser interpretados como una señal de interés hacia alguien más. Además, consideró que las reacciones generadas por el caso estarían relacionadas con celos y una actitud que calificó como inmadura.

Por otro lado, el actor dejó entrever que Shirley Arica habría tenido relación con el origen de la polémica mediática, pues según su versión, ella habría ayudado a que el programa de Magaly Medina tomara contacto con Lesly Reyna para anunciar los mensajes.

"Siento que no está bueno que no juegues limpio", sostuvo Heredia, al indicar que el conflicto pudo resolverse de una manera privada y sin llegar a convertirse en un escándalo público.