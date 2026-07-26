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Christian Domínguez reaparece con sus hijas por su cumpleaños en plena controversia con Pamela Franco y Melanie Martínez

Christian Domínguez celebró cuarenta y tres años junto a sus padres y sus hijas, incluidas Cataleya y Camila, pese a controversias.

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    Christian Domínguez reaparece con sus hijas por su cumpleaños en plena controversia con Pamela Franco y Melanie Martínez
    Camila Domínguez y Christian Domínguez
    Christian Domínguez reaparece con sus hijas por su cumpleaños en plena controversia con Pamela Franco y Melanie Martínez

    Christian Domínguez celebró su cumpleaños número cuarenta y tres acompañado de su familia y, especialmente, de sus hijos, en medio de las recientes controversias que ha protagonizado con algunas de sus exparejas.

    El cantante compartió en redes sociales fotografías de la reunión familiar, en las que aparece junto a sus padres, su hija Cataleya, fruto de su relación con Pamela Franco, así como Camila Domínguez, su hija mayor con Melanie Martínez. También estuvieron presentes Valentino, el hijo que tiene con Karla Tarazona, y los hijos mayores de la conductora, nacidos de su anterior relación con Leonard León.

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    Las imágenes reflejaron un ambiente familiar y estuvieron acompañadas por un mensaje en el que Domínguez destacó la importancia de compartir con sus hijos. Por su parte, Karla Tarazona, su actual pareja, también le dedicó unas palabras por esta fecha especial.

    Christian Domínguez celebró sus cuarenta y tres años junto a sus hijos

    El intérprete mostró que decidió pasar su cumpleaños rodeado de sus seres más cercanos. En las fotografías difundidas se le observa compartiendo con sus padres y sus hijos, una imagen que llamó la atención al reunir a varios integrantes de su familia pese a las recientes polémicas mediáticas.

    La presencia de Camila, Valentino, Cataleya y los hijos mayores de Karla Tarazona convirtió la celebración en un encuentro familiar que fue bien recibido por sus seguidores.

    El emotivo mensaje que compartió por su cumpleaños

    Junto a las imágenes, Christian Domínguez publicó un mensaje en el que reflexionó sobre el paso del tiempo y el valor de su familia.

    "Un año más de vida y con cada cumpleaños entiendo que el tiempo no se mide en años, sino en abrazos, risas y momentos compartidos".

    Más adelante, expresó cuál es su mayor deseo:

    "Si hoy pudiera pedir un solo regalo, volvería a elegir el mismo de siempre: ver a mis hijos sanos, felices y unidos".

    Finalmente, agradeció por la etapa que vive y por poder celebrar junto a quienes considera el motor de su vida.

    "Gracias a la vida por cada recuerdo, por cada enseñanza y por permitirme celebrar rodeado de quienes le dan sentido a mi vida. Que vengan muchos años más pero siempre con ellos a mi lado".

    SOBRE EL AUTOR:
    Christian Domínguez reaparece con sus hijas por su cumpleaños en plena controversia con Pamela Franco y Melanie Martínez
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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