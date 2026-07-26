Christian Domínguez celebró cuarenta y tres años junto a sus padres y sus hijas, incluidas Cataleya y Camila, pese a controversias.

Christian Domínguez celebró su cumpleaños número cuarenta y tres acompañado de su familia y, especialmente, de sus hijos, en medio de las recientes controversias que ha protagonizado con algunas de sus exparejas.

El cantante compartió en redes sociales fotografías de la reunión familiar, en las que aparece junto a sus padres, su hija Cataleya, fruto de su relación con Pamela Franco, así como Camila Domínguez, su hija mayor con Melanie Martínez. También estuvieron presentes Valentino, el hijo que tiene con Karla Tarazona, y los hijos mayores de la conductora, nacidos de su anterior relación con Leonard León.

Las imágenes reflejaron un ambiente familiar y estuvieron acompañadas por un mensaje en el que Domínguez destacó la importancia de compartir con sus hijos. Por su parte, Karla Tarazona, su actual pareja, también le dedicó unas palabras por esta fecha especial.

Christian Domínguez celebró sus cuarenta y tres años junto a sus hijos

El intérprete mostró que decidió pasar su cumpleaños rodeado de sus seres más cercanos. En las fotografías difundidas se le observa compartiendo con sus padres y sus hijos, una imagen que llamó la atención al reunir a varios integrantes de su familia pese a las recientes polémicas mediáticas.

La presencia de Camila, Valentino, Cataleya y los hijos mayores de Karla Tarazona convirtió la celebración en un encuentro familiar que fue bien recibido por sus seguidores.

El emotivo mensaje que compartió por su cumpleaños

Junto a las imágenes, Christian Domínguez publicó un mensaje en el que reflexionó sobre el paso del tiempo y el valor de su familia.

"Un año más de vida y con cada cumpleaños entiendo que el tiempo no se mide en años, sino en abrazos, risas y momentos compartidos".

Más adelante, expresó cuál es su mayor deseo:

"Si hoy pudiera pedir un solo regalo, volvería a elegir el mismo de siempre: ver a mis hijos sanos, felices y unidos".

Finalmente, agradeció por la etapa que vive y por poder celebrar junto a quienes considera el motor de su vida.