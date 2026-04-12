Durante las Elecciones Generales 2026 surge la inquietud sobre qué hacer si se pierde el DNI antes de votar. El documento es esencial para identificarse en la jornada electoral.

¿Te robaron o perdiste el DNI antes de votar? Reniec explica qué hacer en las elecciones 2026 | Composición: Wapa Captura de pantalla - Difusión - Andina

¿Te robaron o perdiste el DNI antes de votar? Reniec explica qué hacer en las elecciones 2026 | Composición: Wapa Captura de pantalla - Difusión - Andina

Este domingo 12 de abril se desarrollan las Elecciones Generales 2026 y muchos ciudadanos se preguntan qué ocurre si pierden o sufren el robo de su Documento Nacional de Identidad (DNI) justo antes de acudir a votar. La duda surge debido a que este documento es indispensable para identificarse durante la jornada electoral, cuando millones de peruanos participarán en la elección del próximo presidente, congresistas y representantes al Parlamento Andino. ¿Qué dice el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) al respecto?

¿Qué hacer si perdiste tu DNI antes de las Elecciones Generales 2026?

Ante esta situación, las autoridades recordaron que, de manera excepcional, sí se permitirá sufragar con el DNI vencido, una medida adoptada para garantizar la participación de los electores en el proceso democrático. No obstante, recomiendan realizar la renovación o solicitar el duplicado del documento lo antes posible para evitar contratiempos en otros trámites oficiales.

En caso de pérdida o robo del DNI, lo más recomendable es gestionar el duplicado cuanto antes para no enfrentar dificultades el día de la votación ni en otros procedimientos administrativos.

Frente a la proximidad de los comicios, el Reniec anunció la ampliación de sus horarios de atención con el objetivo de facilitar este trámite a los ciudadanos que aún no cuentan con su documento.

De acuerdo con la entidad, diversas oficinas del país están atendiendo de manera continua, incluso durante fines de semana y feriados, con jornadas extendidas que pueden alcanzar hasta 12 horas de servicio. Con esta medida se busca que más personas puedan obtener su documento antes de la jornada electoral.

Asimismo, se informó que, si el trámite se realiza a primera hora y existe disponibilidad en la sede correspondiente, el duplicado podría entregarse el mismo día, dependiendo de la demanda y del flujo de solicitudes registradas en cada oficina.

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