Si no llegan los miembros de mesa a tiempo, ¿pueden obligarte a ser titular si estás en la fila?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
En cada proceso electoral surge una duda entre los votantes: ¿pueden elegirte de la fila para ser miembro de mesa si faltan los titulares? La ley peruana contempla este escenario y establece un procedimiento claro para garantizar que la votación no se detenga. Conoce qué dice la normativa electoral y cuáles son las posibles sanciones.
VER MÁS: Elecciones 2026: ¿Cuánto pagarás si NO votas este 12 de abril? JNE actualiza las multas por distrito
¿Te pueden elegir de la fila para ser miembro de mesa si faltan titulares? Esto establece la ley electoral
De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la jornada de votación se desarrollará entre las 7.00 de la mañana y las 5.00 de la tarde. Sin embargo, la organización de las mesas de sufragio comienza antes, desde las 6.00 a. m., cuando los miembros designados deben presentarse para instalar cada mesa.
En esta jornada se habilitarán más de 92 mil mesas de votación en todo el país, las cuales serán atendidas por cerca de 800 mil ciudadanos seleccionados como miembros de mesa, entre titulares y suplentes.
Con el objetivo de reducir retrasos en el inicio de la votación, la ONPE decidió duplicar el número de suplentes, buscando así que todas las mesas puedan instalarse puntualmente.
La normativa electoral contempla un procedimiento específico en caso de que algunos integrantes no se presenten.
Si el presidente de mesa está ausente, el segundo miembro asume la presidencia. En ese escenario, el tercer miembro pasa a ocupar el rol de secretario, mientras que un suplente cubre el puesto disponible.
En situaciones más críticas, cuando solo uno de los miembros se presenta, este deberá asumir la presidencia de la mesa y tendrá la facultad de convocar a otros ciudadanos que estén en la fila esperando votar para completar el equipo.
La Ley Orgánica de Elecciones (ley n.º 26859) señala que los electores no pueden rechazar el llamado para integrar una mesa de sufragio si son requeridos para ello.
PUEDES VER: ONPE reasigna LOCALES de votación a 33 MIL electores: Conoce AQUÍ si tu mesa fue modificada
¿Cuánto debes pagar de multa si llegas a negarte?
Quienes decidan negarse a cumplir con esta función podrían ser sancionados con una multa de S/275, equivalente al 5% de una UIT. Además, el presidente de mesa tiene la potestad de solicitar el apoyo de las fuerzas del orden para asegurar que la mesa sea instalada correctamente.