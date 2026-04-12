¿Pueden elegirte de la fila para ser miembro de mesa en las elecciones ? La ley establece un procedimiento claro para garantizar el funcionamiento de la votación ante ausencias.

Elecciones 2026: ¿pueden obligarte a ser miembro de mesa si estás en la fila para votar? | Composición: Wapa Andina | Andina

Elecciones 2026: ¿pueden obligarte a ser miembro de mesa si estás en la fila para votar? | Composición: Wapa Andina | Andina

En cada proceso electoral surge una duda entre los votantes: ¿pueden elegirte de la fila para ser miembro de mesa si faltan los titulares? La ley peruana contempla este escenario y establece un procedimiento claro para garantizar que la votación no se detenga. Conoce qué dice la normativa electoral y cuáles son las posibles sanciones.

¿Te pueden elegir de la fila para ser miembro de mesa si faltan titulares? Esto establece la ley electoral

De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la jornada de votación se desarrollará entre las 7.00 de la mañana y las 5.00 de la tarde. Sin embargo, la organización de las mesas de sufragio comienza antes, desde las 6.00 a. m., cuando los miembros designados deben presentarse para instalar cada mesa.

En esta jornada se habilitarán más de 92 mil mesas de votación en todo el país, las cuales serán atendidas por cerca de 800 mil ciudadanos seleccionados como miembros de mesa, entre titulares y suplentes.

Con el objetivo de reducir retrasos en el inicio de la votación, la ONPE decidió duplicar el número de suplentes, buscando así que todas las mesas puedan instalarse puntualmente.

La normativa electoral contempla un procedimiento específico en caso de que algunos integrantes no se presenten.

Si el presidente de mesa está ausente, el segundo miembro asume la presidencia. En ese escenario, el tercer miembro pasa a ocupar el rol de secretario, mientras que un suplente cubre el puesto disponible.

En situaciones más críticas, cuando solo uno de los miembros se presenta, este deberá asumir la presidencia de la mesa y tendrá la facultad de convocar a otros ciudadanos que estén en la fila esperando votar para completar el equipo.

La Ley Orgánica de Elecciones (ley n.º 26859) señala que los electores no pueden rechazar el llamado para integrar una mesa de sufragio si son requeridos para ello.

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