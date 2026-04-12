Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¿Eres miembro de mesa? Conoce el pago que recibirás si cumples tu labor este 12 de abril en Elecciones 2026

Si no llegan los miembros de mesa a tiempo, ¿pueden obligarte a ser titular si estás en la fila?

¿Pueden elegirte de la fila para ser miembro de mesa en las elecciones? La ley establece un procedimiento claro para garantizar el funcionamiento de la votación ante ausencias.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Si no llegan los miembros de mesa a tiempo, ¿pueden obligarte a ser titular si estás en la fila?
    Elecciones 2026: ¿pueden obligarte a ser miembro de mesa si estás en la fila para votar? | Composición: Wapa Andina | Andina
    Si no llegan los miembros de mesa a tiempo, ¿pueden obligarte a ser titular si estás en la fila?

    En cada proceso electoral surge una duda entre los votantes: ¿pueden elegirte de la fila para ser miembro de mesa si faltan los titulares? La ley peruana contempla este escenario y establece un procedimiento claro para garantizar que la votación no se detenga. Conoce qué dice la normativa electoral y cuáles son las posibles sanciones.

    wapa.pe

    VER MÁS: Elecciones 2026: ¿Cuánto pagarás si NO votas este 12 de abril? JNE actualiza las multas por distrito

    ¿Te pueden elegir de la fila para ser miembro de mesa si faltan titulares? Esto establece la ley electoral

    De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la jornada de votación se desarrollará entre las 7.00 de la mañana y las 5.00 de la tarde. Sin embargo, la organización de las mesas de sufragio comienza antes, desde las 6.00 a. m., cuando los miembros designados deben presentarse para instalar cada mesa.

    En esta jornada se habilitarán más de 92 mil mesas de votación en todo el país, las cuales serán atendidas por cerca de 800 mil ciudadanos seleccionados como miembros de mesa, entre titulares y suplentes.

    Con el objetivo de reducir retrasos en el inicio de la votación, la ONPE decidió duplicar el número de suplentes, buscando así que todas las mesas puedan instalarse puntualmente.

    La normativa electoral contempla un procedimiento específico en caso de que algunos integrantes no se presenten.

    Si el presidente de mesa está ausente, el segundo miembro asume la presidencia. En ese escenario, el tercer miembro pasa a ocupar el rol de secretario, mientras que un suplente cubre el puesto disponible.

    En situaciones más críticas, cuando solo uno de los miembros se presenta, este deberá asumir la presidencia de la mesa y tendrá la facultad de convocar a otros ciudadanos que estén en la fila esperando votar para completar el equipo.

    La Ley Orgánica de Elecciones (ley n.º 26859) señala que los electores no pueden rechazar el llamado para integrar una mesa de sufragio si son requeridos para ello.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ONPE reasigna LOCALES de votación a 33 MIL electores: Conoce AQUÍ si tu mesa fue modificada

    ¿Cuánto debes pagar de multa si llegas a negarte?

    Quienes decidan negarse a cumplir con esta función podrían ser sancionados con una multa de S/275, equivalente al 5% de una UIT. Además, el presidente de mesa tiene la potestad de solicitar el apoyo de las fuerzas del orden para asegurar que la mesa sea instalada correctamente.

    SOBRE EL AUTOR:
    Si no llegan los miembros de mesa a tiempo, ¿pueden obligarte a ser titular si estás en la fila?
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Elecciones 2026: ¿Cuánto pagarás si NO votas este 12 de abril? JNE actualiza las multas por distrito

    ¡ATENCIÓN! RENIEC entrega DNI hasta el domingo 12 de abril: revisa AQUÍ sedes y horarios de atención

    ONPE reasigna LOCALES de votación a 33 MIL electores: Conoce AQUÍ si tu mesa fue modificada

    La Tinka reventó, pero el ganador NO podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero perderá?

    ¿Estás MAL REPORTADO en Infocorp? Ahora DEUDORES podrán 'salir' en tiempo récord ASÍ

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;