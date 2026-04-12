Material electoral de la ONPE no llega a locales de votación y retrasa instalación de mesas. | Composición Wapa

Material electoral de la ONPE no llega a locales de votación y retrasa instalación de mesas. | Composición Wapa

Este domingo 12 de abril, desde las 6.00 a. m., miles de miembros de mesa acudieron a los locales de votación para iniciar la jornada electoral en todo el país. Sin embargo, la falta de material electoral retrasó la instalación de mesas, pese a la llegada temprana de titulares y suplentes. Esta situación generó largas colas y postergó el inicio del proceso, reduciendo el tiempo disponible para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.

Falta de material electoral retrasa inicio de votación en varios distritos de Lima

Se vienen registrando múltiples reportes sobre la falta de entrega del material electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), indispensable para que los miembros de mesa puedan iniciar la jornada. Las incidencias no son aisladas y ya se han identificado casos en distritos como Santiago de Surco, San Borja, Pucusana, San Bartolo, entre otros puntos del país.

En el balneario de San Bartolo, por ejemplo, los miembros de mesa llegaron a la hora establecida para instalar sus mesas; sin embargo, ante la ausencia del material electoral, la ONPE les indicó que regresen más tarde, estimando que la entrega se realizaría en el transcurso de una hora.

Situaciones similares se repiten en locales de Pucusana, evidenciando que este problema no solo afecta zonas periféricas, sino también distintos puntos de Lima Metropolitana.

Falta de material impide instalar mesas y retrasa votación

La ausencia del material electoral retrasa directamente la labor de los miembros de mesa, ya que sin estos insumos no pueden iniciar la instalación. Primero, deben pegar la etiqueta de “Restos electorales” en la caja vacía y colocarla junto a la mesa. Luego, verificar que la relación de electores esté visible en el aula y que la cámara secreta cuente con los carteles de candidatos.