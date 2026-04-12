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Problemas en locales de votación: material electoral de la ONPE no llega y retrasa instalación de mesas

Elecciones 2026 iniciaron en Perú, pero ciudadanos no pueden votar: falta de material electoral impide instalar mesas en varios locales.

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    Problemas en locales de votación: material electoral de la ONPE no llega y retrasa instalación de mesas
    Material electoral de la ONPE no llega a locales de votación y retrasa instalación de mesas. | Composición Wapa
    Problemas en locales de votación: material electoral de la ONPE no llega y retrasa instalación de mesas

    Este domingo 12 de abril, desde las 6.00 a. m., miles de miembros de mesa acudieron a los locales de votación para iniciar la jornada electoral en todo el país. Sin embargo, la falta de material electoral retrasó la instalación de mesas, pese a la llegada temprana de titulares y suplentes. Esta situación generó largas colas y postergó el inicio del proceso, reduciendo el tiempo disponible para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.

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    Falta de material electoral retrasa inicio de votación en varios distritos de Lima

    Se vienen registrando múltiples reportes sobre la falta de entrega del material electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), indispensable para que los miembros de mesa puedan iniciar la jornada. Las incidencias no son aisladas y ya se han identificado casos en distritos como Santiago de Surco, San Borja, Pucusana, San Bartolo, entre otros puntos del país.

    En el balneario de San Bartolo, por ejemplo, los miembros de mesa llegaron a la hora establecida para instalar sus mesas; sin embargo, ante la ausencia del material electoral, la ONPE les indicó que regresen más tarde, estimando que la entrega se realizaría en el transcurso de una hora.

    Situaciones similares se repiten en locales de Pucusana, evidenciando que este problema no solo afecta zonas periféricas, sino también distintos puntos de Lima Metropolitana.

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    Falta de material impide instalar mesas y retrasa votación

    La ausencia del material electoral retrasa directamente la labor de los miembros de mesa, ya que sin estos insumos no pueden iniciar la instalación. Primero, deben pegar la etiqueta de “Restos electorales” en la caja vacía y colocarla junto a la mesa. Luego, verificar que la relación de electores esté visible en el aula y que la cámara secreta cuente con los carteles de candidatos.

    También es clave revisar que las cédulas coincidan con el número de votantes hábiles y firmarlas. Además, deben completar la hoja de control de asistencia con firmas y huellas, marcar ausencias y desglosar las actas. Finalmente, estas deben guardarse correctamente para iniciar el proceso.

    SOBRE EL AUTOR:
    Problemas en locales de votación: material electoral de la ONPE no llega y retrasa instalación de mesas
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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