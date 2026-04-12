El candidato presidencial Jorge Nieto protagonizó un momento que se hizo viral en la cabina de votación durante las Elecciones Generales del Perú 2026.

Jorge Nieto sorprende al votar y el video se vuelve viral: el momento que desató reacciones | Composición: Wapa Captura de pantalla - Andina Mayfer Fuentes

Jorge Nieto sorprende al votar y el video se vuelve viral: el momento que desató reacciones | Composición: Wapa Captura de pantalla - Andina Mayfer Fuentes

El candidato presidencial por el Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, protagonizó un momento que se convirtió en viral durante la jornada de las Elecciones Generales del Perú 2026 la mañana de este domingo 12 de abril. El hecho ocurrió cuando el aspirante a Palacio de Gobierno acudió a su centro de votación ubicado en Punta Hermosa para participar en los comicios. ¿Qué pasó?

Candidato Jorge Nieto comete lapsus durante la votación

Según las imágenes difundidas por el noticiero Latina Noticias, el político fue captado mientras realizaba coordinaciones con los miembros de mesa para recibir su cédula de votación antes de emitir su sufragio.

Tras recibir la cédula electoral, el candidato revisó el documento por el lado donde se encuentran las firmas con el fin de confirmar que su voto pudiera ser considerado válido. No obstante, lo que llamó la atención ocurrió instantes después.

De acuerdo con las imágenes difundidas, Nieto se acercó a la cabina de votación, pero en lugar de ingresar completamente al espacio destinado para garantizar el secreto del sufragio, habría tenido un lapsus y permaneció a un costado, a la vista de otros electores, miembros de mesa y periodistas presentes en el local. Las autoridades cumplieron con informarle que debía ingresar a la cámara secreta y este al darse cuenta, se corrige e ingresa para emitir su voto y cumplir con su deber como ciudadano.

Esta situación fue advertida por la periodista Lorena Álvarez, quien señaló en plena transmisión: “Él tiene que votar en la cámara secreta, está violando la ley electoral”.

Elecciones 2026: ONPE decide extender la jornada de votación