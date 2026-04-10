Susana Baca dio su opinión sobre las elecciones de este 2026.

Susana Baca ASOMBRA al confesar por qué candidato VOTARÁ en ELECCIONES y enciende las alarmas: “Tiene el talante mestizo” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / América

Susana Baca ASOMBRA al confesar por qué candidato VOTARÁ en ELECCIONES y enciende las alarmas: “Tiene el talante mestizo” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / América

La reconocida cantante peruana Susana Baca, considerada una de las artistas más premiadas de Latinoamérica, sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram el nombre del candidato por el que votará en las Elecciones 2026 de este domingo 12.

La intérprete, ganadora en tres ocasiones del Latin Grammy y exministra de Cultura, también lanzó duras críticas contra las encuestadoras, a las que calificó de mala leche y aseguró que son patrocinadas por la corrupción. En ese contexto, decidió hacer público su respaldo a Jorge Nieto. “Tiene el talante mestizo”, expresó, aunque su postura generó diversas reacciones y cuestionamientos en redes sociales.

Susana Baca explica su decisión de voto

En su publicación, la artista de 81 años detalló las razones que la llevaron a inclinarse por el exministro.

Fuente: Susana Banca

“Tiene fuerza, personalidad y tiene el talante mestizo de un presidente peruano (ni gringo, ni oriental) y posee además una consistencia de autoridad para guiar a tantos jóvenes desconcertados, individualistas y atemorizados”, escribió al inicio de su mensaje.

Asimismo, destacó su experiencia en la gestión pública y su capacidad para trabajar con instituciones clave.

“Siento que es lo que necesitamos. Tiene experiencia de gobierno y puede trabajar con policías y militares con la convicción de afirmar la sociedad civil, cuyo gesto más importante será reabrir el Museo de la Memoria, porque ‘Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro’”, añadió, invitando a sus seguidores a considerar su elección.

Finalmente, Susana Baca cerró su pronunciamiento con un llamado directo:

“Amigos todos, si mis palabras encuentran eco entre vosotros, creo que juntos podremos hacerle frente al ignominioso y corrompido poder político de hoy”.