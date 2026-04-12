Durante las Elecciones Generales 2026, una madre cuidó de su hijo mientras cumplía con su deber como miembro de mesa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Mujer acude a centro de votación con su pequeño hijo para ser miembro de mesa | Composición: Wapa Captura de pantalla - Latina Noticias

Mujer acude a centro de votación con su pequeño hijo para ser miembro de mesa | Composición: Wapa Captura de pantalla - Latina Noticias

Durante las Elecciones Generales 2026, una situación ocurrida en un centro de votación llamó la atención de cientos de usuarios en redes sociales. Una madre decidió cumplir con su rol de miembro de mesa mientras se hacía cargo de su hijo pequeño. La escena fue captada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y no tardó en viralizarse. El caso generó tanto mensajes de admiración como cuestionamientos sobre la organización del proceso electoral.

Madre cumple como miembro de mesa mientras cuida a su pequeño hijo

Según lo establecido por la ONPE, la función de miembro de mesa es obligatoria y no puede ser rechazada. En caso de que la persona designada no se presente, la ley permite que un ciudadano que se encuentre en la fila para votar sea convocado para asumir el puesto.

Una situación que llamó la atención durante la jornada electoral se registró en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde una mujer identificada como Edith Holgado acudió al local de votación para cumplir con su responsabilidad cívica. Lo particular del caso es que lo hizo acompañada de su pequeño hijo, a quien tuvo que cuidar mientras desempeñaba su labor en la mesa de sufragio.

La escena no tardó en viralizarse en redes sociales y generó diversas reacciones entre los ciudadanos. Mientras algunos usuarios destacaron su compromiso y responsabilidad al cumplir con el proceso electoral pese a sus circunstancias personales, otros cuestionaron que no se haya recurrido a un miembro suplente para evitar que la mujer tuviera que llevar a su hijo al centro de votación.

"Ejemplo de mujer", "Una vez más las mujeres demostrando que estamos a cargo de todo", "¡Mándenla a su casa! ¿Para qué están los suplentes?", "Admirable esa mamita que cumple con su deber cívico y su rol de mamá, pero ONPE, logísticamente tienen que pensar en situaciones así, no son ambientes ni jornadas ideales para niños, deben evitar que eso pase", "La señora ejemplo de que cuando uno quiere puede. Felicitaciones para esta gran mamita", "Ejemplo de mamá y de mujer", "Ejemplo de responsabilidad", se lee en los distintos comentarios.

¿Cuál es la multa por no cumplir con el rol de miembro de mesa?

No presentarse a ejercer el cargo de miembro de mesa durante una jornada electoral puede derivar en una sanción económica y también en limitaciones para realizar ciertos trámites ante entidades del Estado.

Según información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), cada mesa de sufragio está integrada por nueve ciudadanos previamente seleccionados mediante sorteo: tres titulares y seis suplentes. Todos ellos deben acudir al local de votación desde las 6.00 a. m. del día de las elecciones para registrar su asistencia y formalizar la instalación de la mesa.

De acuerdo con Rafael Arias, subgerente de Relaciones Interinstitucionales de la ONPE, quienes no asistan o se nieguen a asumir la función asignada incurren en una falta electoral que implica el pago de una multa de 275 soles.

"Es importante mencionar que, a esta cita, antes de las 7 de la mañana, tienen que asistir los 9 miembros de mesa, tanto los tres titulares como los seis suplentes. En caso de que cualquiera de esos nueve no esté y no firme el acta de asistencia de miembros de mesa, va a ser acreedor a una multa de 275 soles", señaló.