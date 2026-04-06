Se difunde CONTUNDENTE AMENAZA de Jesús Barco contra Mark Vito en tras la fuerte agresión de Melissa Klug: “Le reviento una botella, ¿qué va a pasar?” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook

Se difunde CONTUNDENTE AMENAZA de Jesús Barco contra Mark Vito en tras la fuerte agresión de Melissa Klug: “Le reviento una botella, ¿qué va a pasar?” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook

El incidente se registró en medio de un ambiente cada vez más tenso dentro del programa, donde los enfrentamientos entre los participantes se han vuelto constantes. La reacción de Jesús Barco, junto al quiebre emocional de la pareja de Mark Vito, desató una ola de comentarios y debate en redes sociales.

La polémica tomó mayor fuerza luego de que Barco se pronunciara sobre el altercado entre Melissa Klug y Vito con un discurso cargado de agresividad. El futbolista afirmó que, de haber estado presente, habría actuado de manera violenta: 'Agarro un botellazo y se lo reviento en la sien y ya yo me iba feliz'.

Sus declaraciones no solo generaron rechazo por el contenido, sino también por la forma en que restó importancia a las posibles consecuencias legales. En esa misma intervención, sostuvo que un hecho de ese tipo no tendría mayores repercusiones judiciales, lo que incrementó las críticas en plataformas digitales.

El origen del conflicto se remonta al enfrentamiento previo entre Klug y Vito dentro del reality, episodio que ya había dividido opiniones. Sin embargo, la intervención de Barco elevó la tensión, convirtiendo el momento en uno de los más comentados de la temporada.