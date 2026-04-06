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Se difunde contundente amenaza de Jesús Barco contra Mark Vito en tras la fuerte agresión de Melissa Klug

Se acaban de revelar las palabras de Jesús Barco contra Mark Vito.

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    Se difunde contundente amenaza de Jesús Barco contra Mark Vito en tras la fuerte agresión de Melissa Klug
    Se difunde CONTUNDENTE AMENAZA de Jesús Barco contra Mark Vito en tras la fuerte agresión de Melissa Klug: “Le reviento una botella, ¿qué va a pasar?” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook
    Se difunde contundente amenaza de Jesús Barco contra Mark Vito en tras la fuerte agresión de Melissa Klug

    El incidente se registró en medio de un ambiente cada vez más tenso dentro del programa, donde los enfrentamientos entre los participantes se han vuelto constantes. La reacción de Jesús Barco, junto al quiebre emocional de la pareja de Mark Vito, desató una ola de comentarios y debate en redes sociales.

    La polémica tomó mayor fuerza luego de que Barco se pronunciara sobre el altercado entre Melissa Klug y Vito con un discurso cargado de agresividad. El futbolista afirmó que, de haber estado presente, habría actuado de manera violenta: 'Agarro un botellazo y se lo reviento en la sien y ya yo me iba feliz'.

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    Sus declaraciones no solo generaron rechazo por el contenido, sino también por la forma en que restó importancia a las posibles consecuencias legales. En esa misma intervención, sostuvo que un hecho de ese tipo no tendría mayores repercusiones judiciales, lo que incrementó las críticas en plataformas digitales.

    El origen del conflicto se remonta al enfrentamiento previo entre Klug y Vito dentro del reality, episodio que ya había dividido opiniones. Sin embargo, la intervención de Barco elevó la tensión, convirtiendo el momento en uno de los más comentados de la temporada.

    Cabe precisar que el futbolista fue eliminado del programa el 4 de abril, tras obtener la menor votación frente a participantes como Pati Lorena y Diego Chávarri. Su salida ocurrió apenas una semana después de su ingreso, en medio de cuestionamientos por su conducta.

    SOBRE EL AUTOR:
    Se difunde contundente amenaza de Jesús Barco contra Mark Vito en tras la fuerte agresión de Melissa Klug
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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