Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¿Cuánto habría gastado Samahara Lobatón para dar a luz a su bebé en EE. UU.?

Mónica Zevallos no se dejó atarantar por Laura Bozzo y la 'cuadró' al intentar meterse con su familia: “Me vas a conocer y no voy a ser ‘suavecita’”

Mónica Zevallos contó tenso enfrentamiento con Laura Bozzo, mientras la abogada explica millonario pago de “Chibolín”: declaraciones explosivas y reveladoras.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Mónica Zevallos no se dejó atarantar por Laura Bozzo y la 'cuadró' al intentar meterse con su familia: “Me vas a conocer y no voy a ser ‘suavecita’”
    Mónica Zevallos. | Composición Wapa.
    Mónica Zevallos no se dejó atarantar por Laura Bozzo y la 'cuadró' al intentar meterse con su familia: “Me vas a conocer y no voy a ser ‘suavecita’”

    La conductora Mónica Zevallos sorprendió al público al relatar un momento de confrontación que vivió con Laura Bozzo hace algunos años. Durante su aparición en Al sexto día, la presentadora confesó que no dudó en poner límites cuando la abogada realizó comentarios que involucraban a sus seres queridos.

    Zevallos relató que todo comenzó cuando Bozzo habló de su entonces esposo, Jimmy Arteaga, y también mencionó a otros familiares.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Gustavo Salcedo habría amenazado al productor Christian Rodríguez para que renuncie al programa de Maju Mantilla

    “Laura había hablado mal de Jimmy (Arteaga), mi exesposo, y se había metido un poco con mi familia. Yo le dije: ‘Te voy a contestar una sola vez y si quieres atacar, atácame a mí, pero no a mi familia porque en el momento que ataques a mi familia, ahí sí me vas a conocer y no voy a ser suavecita’”, aseguró con firmeza.

    Actualmente, Zevallos mantiene activo su canal de YouTube con el programa Juntas en la cocina, junto a su sobrina Camila Leturia, quien ostenta el título de Miss Teen Model World Perú 2026.

    Laura Bozzo explica millonario pago de “Chibolín” por entrevista

    Por su parte, Laura Bozzo rompió el silencio sobre la polémica suma de 9 mil 427 dólares que recibió de Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, mediante un testaferro. Según la conductora, el pago correspondía al servicio de entrevista brindado en su programa Sábado con Andrés.

    “Fue por la entrevista para ‘Porque hoy es sábado con Andrés’. Yo cobro por entrevistas, punto (…) yo no me voy a poner a investigar, a mí qué me interesa, a mí me pagan un servicio y punto”, afirmó.

    Bozzo aclaró además que desconocía completamente la identidad de Orangel Ortega, presunto testaferro del artista.

    “No sé de quién me hablas, no tengo la menor idea (…) no tengo nada que ver (…) no me voy a poner a investigar. A mí me vale madre quién sea”, expresó con evidente molestia.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: ¡Adiós, Perú! María Pía Copello deja el país junto a su familia y revela el impactante motivo de su partida

    No teme citación de la Fiscalía

    Frente a los cuestionamientos sobre si la Fiscalía la llamaría a declarar por esta transacción, Bozzo aseguró que no le preocupa y que acudiría al país en caso de ser requerida.

    “No, en absoluto. He estado en peores problemas en Perú, en el tema Zaraí y nunca me moví de Perú y di la cara. No soy cobarde que se esconde detrás de nadie (…) si me citan, obvio voy para allá. El que nada debe, nada teme. Yo he hecho una entrevista y la entrevista está”, sostuvo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mónica Zevallos no se dejó atarantar por Laura Bozzo y la 'cuadró' al intentar meterse con su familia: “Me vas a conocer y no voy a ser ‘suavecita’”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Xoana González sorprende al confesar que se fumó las cenizas de su madre: "Quería tenerla dentro mío"

    Abogado de Gustavo Salcedo revela que los hijos de Maju sufren tras escándalo de infidelidad: "Les ha causado un trauma enorme"

    Ivana Yturbe confirma que invitará a Christian Cueva a su boda, pero no dice lo mismo de Pamela Franco: "Se tiene que tratar de mí"

    Mamá de la hija de Said Palao destapa la verdadera cara de Alejandra Baigorria tras pesadilla con Macarena

    Productor revela aterradores mensajes de Gustavo Salcedo antes del ataque: “La guerra ni siquiera ha empezado”

    Lo más vistos en Farándula

    Inesperado: Madre de Jefferson Farfán habría estado del lado de ‘Cri Cri’ durante proceso legal en su contra, según Richard Polo

    Gustavo Salcedo habría amenazado al productor Christian Rodríguez para que renuncie al programa de Maju Mantilla

    Yarita Lizeth contó la verdadera razón del fin de su matrimonio con el sueco Patric Lundberg: “Todo se complicó”

    Hermana de Pamela Franco revela VIDEO ÍNTIMO que deja al descubierto cómo es en realidad y fans en shock: "Digan..."

    Productor Christian Rodríguez expone escalofriantes mensajes de Gustavo Salcedo tras sufrir agresión: "No voy a parar"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Wine Spa

    Limpieza facial : Exfoliación facial + Punta de Diamante + Masaje facial y Más

    PRECIO

    S/ 34.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Madera Labrada Lodge

    Alojamiento para 2 personas + desayunos en Madera Labrada Lodge

    PRECIO

    S/ 129.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;