Mónica Zevallos no se dejó atarantar por Laura Bozzo y la 'cuadró' al intentar meterse con su familia: “Me vas a conocer y no voy a ser ‘suavecita’”

La conductora Mónica Zevallos sorprendió al público al relatar un momento de confrontación que vivió con Laura Bozzo hace algunos años. Durante su aparición en Al sexto día, la presentadora confesó que no dudó en poner límites cuando la abogada realizó comentarios que involucraban a sus seres queridos.

Zevallos relató que todo comenzó cuando Bozzo habló de su entonces esposo, Jimmy Arteaga, y también mencionó a otros familiares.

“Laura había hablado mal de Jimmy (Arteaga), mi exesposo, y se había metido un poco con mi familia. Yo le dije: ‘Te voy a contestar una sola vez y si quieres atacar, atácame a mí, pero no a mi familia porque en el momento que ataques a mi familia, ahí sí me vas a conocer y no voy a ser suavecita’”, aseguró con firmeza.

Actualmente, Zevallos mantiene activo su canal de YouTube con el programa Juntas en la cocina, junto a su sobrina Camila Leturia, quien ostenta el título de Miss Teen Model World Perú 2026.

Laura Bozzo explica millonario pago de “Chibolín” por entrevista

Por su parte, Laura Bozzo rompió el silencio sobre la polémica suma de 9 mil 427 dólares que recibió de Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, mediante un testaferro. Según la conductora, el pago correspondía al servicio de entrevista brindado en su programa Sábado con Andrés.

“Fue por la entrevista para ‘Porque hoy es sábado con Andrés’. Yo cobro por entrevistas, punto (…) yo no me voy a poner a investigar, a mí qué me interesa, a mí me pagan un servicio y punto”, afirmó.

Bozzo aclaró además que desconocía completamente la identidad de Orangel Ortega, presunto testaferro del artista.

“No sé de quién me hablas, no tengo la menor idea (…) no tengo nada que ver (…) no me voy a poner a investigar. A mí me vale madre quién sea”, expresó con evidente molestia.

No teme citación de la Fiscalía

Frente a los cuestionamientos sobre si la Fiscalía la llamaría a declarar por esta transacción, Bozzo aseguró que no le preocupa y que acudiría al país en caso de ser requerida.