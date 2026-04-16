Precio del dólar hoy en Perú: así se cotiza tras revertir tendencia al alza este 16 de abril

Precio del dólar hoy en Perú : tipo de cambio abre a S/3,4397 y estas son las cotizaciones, proyecciones y movimientos del BCRP.

¿Cuál es la tendencia del precio del dólar?

¿Cuál es la tendencia del precio del dólar?

El tipo de cambio en Perú inicia la jornada de este jueves 16 de abril con una ligera corrección a la baja, luego del repunte registrado en la sesión previa. Según datos de Bloomberg, el dólar abrió en S/3,4397, retrocediendo tras el cierre anterior de S/3,4435 reportado por el Banco Central de Reserva del Perú.

El comportamiento reciente de la moneda estadounidense responde tanto a factores locales —como el escenario electoral tras el avance de resultados de las Elecciones 2026— como a presiones externas, incluyendo el contexto internacional.

Tipo de cambio hoy: cuánto está el dólar en Perú

En el mercado paralelo, el precio del dólar presenta los siguientes valores:

Compra: S/3,410

Venta: S/3,440

Cabe recordar que el precio de compra corresponde al valor que reciben los usuarios al vender dólares, mientras que el de venta indica el monto que deben pagar para adquirir la divisa.

Tipo de cambio oficial según Sunat

Para operaciones oficiales, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria mantiene estos valores actualizados:

Compra: S/3,425

Venta: S/3,436

Este tipo de cambio se ajusta diariamente en función de la evolución del mercado y los reportes del BCRP.

Operaciones del BCRP: movimientos clave del mercado

Durante la última sesión, el BCRP realizó diversas operaciones para regular la liquidez y estabilidad del sistema financiero:

1.30 p. m.: Tipo de cambio - Venta del mercado interbancario: S/3,4435.

1.27 p. m.: Se colocaron S/400 millones de Swap Cambiario Venta (tasa variable) a 3 meses, a una tasa promedio de 2,49%.

1.20 p. m.: Se colocaron S/300 millones de Swap Cambiario Venta (tasa variable) a 6 meses, a una tasa promedio de 2,77%.

1.10 p. m.: Se convocaron las siguientes subastas: (a) Swap Cambiario Venta (tasa variable) a 6 meses por S/300 millones y (b) Swap Cambiario Venta (tasa variable) a 3 meses por S/400 millones.

12.58 p. m.: Se colocaron Repo de monedas (Regular) al plazo de 1 mes por S/200 millones a la tasa promedio de 5,33%.

12.52 p. m.: Se colocaron S/300 millones de Swap Cambiario Venta (tasa variable) a 3 meses, a una tasa promedio de 2,50%.

12.29 p. m.: Se convocó a la siguiente subasta: Swap Cambiario Venta (tasa variable) a 3 meses por S/300 millones.

12.25 p. m.: Se convocó a la siguiente subasta: Repo de monedas (Regular) al plazo de 1 mes por S/200 millones.

12.20 p. m.: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) Depósitos a 1 semana S/1.000 millones, (b) Depósitos Overnight S/34.000 millones y (c) Depósitos del Tesoro Público a 6 meses S/300 millones.

12.01 p. m.: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/10.900 millones.

11.58 a. m.: Se colocaron S/300 millones de Swap Cambiario Venta (tasa variable) a 3 meses, a una tasa promedio de 2,75%.

11.20 a. m.: Se convocó a la siguiente subasta: Swap Cambiario Venta (tasa variable) a 3 meses por S/300 millones.

11.15 a. m.: Se colocaron S/20 millones de CD BCRP a 18 meses a una tasa promedio de 4,06%.

11.00 a. m.: Se colocaron S/300 millones de Swap Cambiario Venta (tasa variable) a 3 meses, a una tasa promedio de 2,89%.

10.19 a. m.: Se convocó a la siguiente subasta: Swap Cambiario Venta (tasa variable) a 3 meses por S/300 millones.

10.02 a. m.: Se colocaron S/2.500,1 millones de Depósitos Overnight a una tasa promedio de 4,23%.

9.55 a. m.: Se colocaron S/400 millones de Swap Cambiario Venta (tasa variable) a 3 meses, a una tasa promedio de 2,83%.

9.30 a. m.: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) CD BCRP a 18 meses S/20 millones y (b) Depósitos Overnight S/2.500 millones.

9.20 a. m.: Se convocó a la siguiente subasta: Swap Cambiario Venta (tasa variable) a 3 meses por S/400 millones.

9.00 a. m.: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/13.000 millones.

8.30 a. m.: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Repo de Valores S/380 millones, (b) Depósitos BCRP S/5.869,1 millones y (c) Swap Cambiario Venta S/102,2 millones.

Proyecciones del dólar para 2026

Las expectativas del mercado han mostrado ajustes en los últimos meses. De acuerdo con el BCRP:

“La expectativa de tipo de cambio para el cierre de 2026 se redujo a un rango de entre S/ 3,34 y S/ 3,46 por dólar”.

En esa línea, distintos actores económicos manejan sus propias estimaciones:

Analistas económicos: proyectan un dólar en S/3,34 hacia finales de 2026

Sistema financiero: estima un tipo de cambio cercano a S/3,39

Empresas no financieras: prevén un nivel de S/3,46