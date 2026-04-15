Corte de luz en Lima y Callao: conoce las zonas y horarios afectados del 16 al 18 de abril

Distintos sectores de Lima Metropolitana y el Callao no contarán con servicio eléctrico en horarios programados entre el jueves 16 y el domingo 19 de abril . La empresa distribuidora dio a conocer el cronograma con las fechas, distritos y zonas que serán afectadas.

Corte de luz en Lima y Callao

Corte de luz en Lima y Callao

Diversos cortes de energía eléctrica se aplicarán en varios sectores de Lima y Callao entre el jueves 16 y el domingo 19 de abril, en horarios específicos establecidos por la empresa distribuidora.

La programación incluye distritos como Lima Cercado, San Juan de Lurigancho, San Miguel, Los Olivos, Puente Piedra, Carabayllo, San Martín de Porres, Callao, Rímac, Ventanilla, Pueblo Libre e Independencia.

Fechas y horarios del corte del servicio

Jueves 16 de abril

Lima Cercado

0.00 – 6.00

Jr. Huallaga (cuadras 4 y 5), Av. Abancay (cuadras 2 y 3)

Corte de energía en Lima y Callao

San Juan de Lurigancho

8.00 – 18.00

Av. San Martín de Porres Este (cuadra 5)

San Miguel

8.00 – 11.00

Calle Ausangate (cuadra 6), Av. de los Precursores (cuadras 5, 6, 7), Calle Pacamarca (cuadra 2), Calle Villac Umo (cuadra 1), Av. Elmer Faucett (cuadra 3), Calle Chinchaysuyo (cuadras 2, 3), Calle Cayrucachi (cuadras 2, 3), Calle Collagate (cuadra 6), Calle Huandoy (cuadras 5, 6), Jr. Incahuasi (cuadra 2), Calle Pumacurco (cuadra 2), Psje. Túpac Amaru (cuadra 1)

8.00 – 16.00

Av. Libertad (cuadras 27, 28, 29), Av. de los Insurgentes (cuadra 1), Urb. San Juan Masías (manzanas A, B), Jr. 28 de Julio (cuadra 2)

Los Olivos

8.30 – 18.30

Calle Abutillón (cuadra 38), Jr. César Vallejo (cuadra 7), Jr. Los Castaños (cuadras 7, 8), Jr. La Hiedra (cuadra 7), Av. Las Palmeras (cuadra 38), Urb. Las Palmeras (manzanas B, C, E, F, K, Z), Av. Carlos Izaguirre (cuadra 8), Calle Acacias (cuadra 7)

9.00 – 17.00

Av. Alfredo Mendiola (cuadras 79, 80, 81), Jr. La Amistad (cuadra 4), Jr. La Honradez (cuadra 4), Jr. La Unidad (cuadras 79, 80), Urb. Pro (manzanas GG5, KK5, M5, MM5, NN5)

Puente Piedra

8.30 – 18.30

Asoc. Viv. Villa Margarita (manzanas A, G, H, K, L), Asoc. Viv. Milagrosa Cruz de Motupe (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, I Prima), Asoc. Res. Villa Las Flores (manzanas A, B, C, D, E, F, H, I), Asoc. Viv. Los Manantiales de Puente Piedra (manzana A), Asoc. Viv. Los Cedros del Norte (manzanas A1, C), Asoc. Viv. Santo Cristo (manzana C), Asoc. Las Torres (manzana A)

Carabayllo

9.00 – 18.00

Asoc. de Prop. Sacristía San Pedro de Carabayllo (manzanas A, B), Asoc. Viv. San Francisco de Carabayllo (manzanas A, B, C), Asoc. Viv. Buen Hogar (manzanas A, B), Pro. Viv. Sol de Sta. María (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), A.H. Camino Real de San Pedro de Carabayllo (manzana A)

9.00 – 16.00

A.H. Sol Naciente de Carabayllo (manzanas A1, B1, C1, D1, 1E, F1, G1, N, N1, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z), A.H. Grupo de Moradores Eliane Karp de Toledo (manzanas A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z), Agrup. Fam. 11 de Mayo 5to Sct El Progreso (manzanas A, B, C, D, E, F, G, I, J, K), Agrup. Fam. Los Solidarios de Carabayllo (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K), Agrup. Fam. 11 de Mayo 5to Sct. El Progreso (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O)

San Martín de Porres / Callao

13.00 – 16.00

Asoc. Viv. Las Begonias de Santa Rosa (manzanas A, B, C), Asoc. Viv. Los Trabajadores del Puerto (manzana A), Asoc. Los Álamos (manzana A), A.H. Sta. Rosa (manzana J), Asoc. Viv. Los Olivos de Sta. Rosa (manzana J), Av. Canta Callao c/ Av. Japón, Pro. Viv. Las Dalias Stas Barbara (manzana C)

San Antonio de Chaclla

9.00 – 13.00

Asoc. de Pos. Sct. Unión Bellavista Anx. 22 Jicamarca (manzana BW)

Viernes 17 de abril

(Carabayllo, Ventanilla, Callao, Rímac, San Juan de Lurigancho, Lima Cercado, Pueblo Libre y otros sectores continúan con cortes en distintos horarios y zonas específicas según el cronograma establecido).

Sábado 18 de abril

(Lima Cercado, Carabayllo, Puente Piedra, San Miguel, Callao, Rímac e Independencia registran interrupciones del servicio en franjas horarias determinadas).