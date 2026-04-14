Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Luto en elecciones: candidato al Senado por Juntos por el Perú fallece en accidente vial

¡MIÉRCOLES SIN LUZ! Confirman CORTE DE SERVICIO este 15 de abril: revisa AQUÍ si tu DISTRITO se verá AFECTADO

Revisa el listado de zonas afectadas por el corte de luz este 15 de abril, que durará hasta 11 horas, y organiza tus actividades para evitar inconvenientes.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡MIÉRCOLES SIN LUZ! Confirman CORTE DE SERVICIO este 15 de abril: revisa AQUÍ si tu DISTRITO se verá AFECTADO
    Entidad confirma corte de luz este 15 de abril por hasta 11 horas: distritos y horarios afectados.
    ¡MIÉRCOLES SIN LUZ! Confirman CORTE DE SERVICIO este 15 de abril: revisa AQUÍ si tu DISTRITO se verá AFECTADO

    ¡Atención! La empresa Pluz Perú anunció oficialmente, a través de su página web, cortes de luz programados para este miércoles 15 de abril. La suspensión del servicio podría durar hasta 11 horas en algunos distritos, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y evitar inconvenientes futuros.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Elecciones 2026: ¿Estás obligado a repetir como miembro de mesa en segunda vuelta?

    Distritos afectados por el corte de luz este miércoles 15 de abril, según Pluz Perú

    Ventanilla

    • Zonas afectadas: A.H. Keiko Sofía Fujimori (MZ A, B, C, D-1, D-2, D1, D2, E, E1, F1 a F10, G, G1, G3, H, I, J, K, L, LL, M, M-3, M1, M3, N, N1, O, O-1, O1, P, Q, Q-1, R, R-1 a R-3, R1, R2, S, S1, S2, S4, T, T1, T2, U, U1, V, V1, W, W-1, W1, X, X-1, X2, Y, Y2, Z, Z-1, Z-2, Z1, Z2), A.H. La Paz (MZ A a Z y subdivisiones), A.H. Luis Felipe de las Casas (MZ A a Z y subdivisiones), A.H. San Pablo (MZ A a Z), A.H. San Pedro (MZ A a R), A.H. Villa Los Reyes (MZ A a S), A.H. Bahía Blanca (MZ A y subzonas), Asoc. Santa Margarita (MZ A a LL), A.H. Las Lomas de Ventanilla (MZ B y C).
    • Horario: 8.30 a. m. a 7.30 p. m.

    Callao

    • Zonas afectadas: Av. Elmer Faucett (cliente 51934U).
    • Horario: 9.00 a. m. a 5.00 p. m.

    Breña

    • Zonas afectadas: Av. Arica (cdras. 12 a 16), Av. Pilcomayo (cdras. 1 a 3), Av. Venezuela (cdras. 14 y 15), calle Chamaya (cdras. 9 y 10), calle Pastaza (cdras. 5 y 6), calle Pilcomayo (cdras. 2 a 4), calle Recuay (cdra. 9), jr. Independencia (cdra. 10), jr. Succha (cdra. 5), jr. Napo (cdra. 6), pasajes Unanue y Vigil (cdra. 1).
    • Horario: 9.00 a. m. a 6.00 p. m.

    San Juan de Lurigancho

    • Zonas afectadas: A.H. Huáscar Sector A (MZ 62, 69, 70, 71, 131, 132, 135, 137, 169).
    • Horario: 9.30 a. m. a 4.30 p. m.

    San Miguel

    • Zonas afectadas: Av. Venezuela (cdras. 53 y 54).
    • Horario: 1.00 p. m. a 4.00 p. m.

    Pueblo Libre (1)

    • Zonas afectadas: Av. José de Sucre (cdra. 11), jr. Domingo Nieto (cdra. 5).
    • Horario: 1.30 p. m. a 4.00 p. m.

    Pueblo Libre (2)

    • Zonas afectadas: Av. La Marina (cdras. 6, 7, 8), calle Felipe Santiago Oré (cdras. 1 y 2), calle Torres Malarín (cdras. 3 a 5), calles Santa Ana, Santa Cecilia, Santa Isabel, Santa Marta y Santa Rita.
    • Horario: 2.30 p. m. a 5.00 p. m.

    San Antonio de Chaclla

    • Zonas afectadas: Asoc. Complejo Pecuario Industrial El Valle Anexo 22 (MZ PP1, PP12, PP16, PP21, PP22, PP26, PP32, PP33).
    • Horario: 8.30 a. m. a 7.30 p. m.

    Andahuasi (Sayán)

    • Zonas afectadas: Cliente PM0702 (suministro 2211274).
    • Horario: 8.00 a. m. a 2.00 p. m.
    SOBRE EL AUTOR:
    ¡MIÉRCOLES SIN LUZ! Confirman CORTE DE SERVICIO este 15 de abril: revisa AQUÍ si tu DISTRITO se verá AFECTADO
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Elecciones 2026: ¿Estás obligado a repetir como miembro de mesa en segunda vuelta?

    Elecciones 2026: lista de congresistas que buscaron la reelección y no lograron pasar la valla electoral

    Conteo de Votos EN VIVO: LINK OFICIAL de los Resultados de las Elecciones 2026 de la ONPE

    ES OFICIAL | Techo Propio 2026 arranca este 14 de abril y así puedes POSTULAR a los BONOS que NO necesitas DEVOLVER

    Senamhi emite alerta naranja en Lima y 9 regiones: hoy inicia nuevo fenómeno meteorológico

    Lo más vistos en Ocio

    ¿Se pueden dejar sin efecto las Elecciones 2026? Conoce qué dice la Constitución en medio de la controversia

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;