¡MIÉRCOLES SIN LUZ! Confirman CORTE DE SERVICIO este 15 de abril: revisa AQUÍ si tu DISTRITO se verá AFECTADO

¡MIÉRCOLES SIN LUZ! Confirman CORTE DE SERVICIO este 15 de abril: revisa AQUÍ si tu DISTRITO se verá AFECTADOÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Atención! La empresa Pluz Perú anunció oficialmente, a través de su página web, cortes de luz programados para este miércoles 15 de abril. La suspensión del servicio podría durar hasta 11 horas en algunos distritos, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y evitar inconvenientes futuros.
Distritos afectados por el corte de luz este miércoles 15 de abril, según Pluz Perú
Ventanilla
- Zonas afectadas: A.H. Keiko Sofía Fujimori (MZ A, B, C, D-1, D-2, D1, D2, E, E1, F1 a F10, G, G1, G3, H, I, J, K, L, LL, M, M-3, M1, M3, N, N1, O, O-1, O1, P, Q, Q-1, R, R-1 a R-3, R1, R2, S, S1, S2, S4, T, T1, T2, U, U1, V, V1, W, W-1, W1, X, X-1, X2, Y, Y2, Z, Z-1, Z-2, Z1, Z2), A.H. La Paz (MZ A a Z y subdivisiones), A.H. Luis Felipe de las Casas (MZ A a Z y subdivisiones), A.H. San Pablo (MZ A a Z), A.H. San Pedro (MZ A a R), A.H. Villa Los Reyes (MZ A a S), A.H. Bahía Blanca (MZ A y subzonas), Asoc. Santa Margarita (MZ A a LL), A.H. Las Lomas de Ventanilla (MZ B y C).
- Horario: 8.30 a. m. a 7.30 p. m.
Callao
- Zonas afectadas: Av. Elmer Faucett (cliente 51934U).
- Horario: 9.00 a. m. a 5.00 p. m.
Breña
- Zonas afectadas: Av. Arica (cdras. 12 a 16), Av. Pilcomayo (cdras. 1 a 3), Av. Venezuela (cdras. 14 y 15), calle Chamaya (cdras. 9 y 10), calle Pastaza (cdras. 5 y 6), calle Pilcomayo (cdras. 2 a 4), calle Recuay (cdra. 9), jr. Independencia (cdra. 10), jr. Succha (cdra. 5), jr. Napo (cdra. 6), pasajes Unanue y Vigil (cdra. 1).
- Horario: 9.00 a. m. a 6.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: A.H. Huáscar Sector A (MZ 62, 69, 70, 71, 131, 132, 135, 137, 169).
- Horario: 9.30 a. m. a 4.30 p. m.
San Miguel
- Zonas afectadas: Av. Venezuela (cdras. 53 y 54).
- Horario: 1.00 p. m. a 4.00 p. m.
Pueblo Libre (1)
- Zonas afectadas: Av. José de Sucre (cdra. 11), jr. Domingo Nieto (cdra. 5).
- Horario: 1.30 p. m. a 4.00 p. m.
Pueblo Libre (2)
- Zonas afectadas: Av. La Marina (cdras. 6, 7, 8), calle Felipe Santiago Oré (cdras. 1 y 2), calle Torres Malarín (cdras. 3 a 5), calles Santa Ana, Santa Cecilia, Santa Isabel, Santa Marta y Santa Rita.
- Horario: 2.30 p. m. a 5.00 p. m.
San Antonio de Chaclla
- Zonas afectadas: Asoc. Complejo Pecuario Industrial El Valle Anexo 22 (MZ PP1, PP12, PP16, PP21, PP22, PP26, PP32, PP33).
- Horario: 8.30 a. m. a 7.30 p. m.
Andahuasi (Sayán)
- Zonas afectadas: Cliente PM0702 (suministro 2211274).
- Horario: 8.00 a. m. a 2.00 p. m.