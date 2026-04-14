¡MIÉRCOLES SIN LUZ! Confirman CORTE DE SERVICIO este 15 de abril: revisa AQUÍ si tu DISTRITO se verá AFECTADO

¡Atención! La empresa Pluz Perú anunció oficialmente, a través de su página web, cortes de luz programados para este miércoles 15 de abril. La suspensión del servicio podría durar hasta 11 horas en algunos distritos, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y evitar inconvenientes futuros.