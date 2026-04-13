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    Ocio - Luto en elecciones: candidato al Senado por Juntos por el Perú fallece en accidente vial
    Excongresista fujimorista afirma que KEIKO FUJIMORI postula porque es su NEGOCIO
    Excongresista fujimorista afirma que KEIKO FUJIMORI postula porque es su NEGOCIO | Fuente: Difusión / Facebook
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    Excongresista fujimorista afirma que KEIKO FUJIMORI postula porque es su NEGOCIO

    El expresidente del Congreso y actual candidato al Senado por Somos Perú, Daniel Salaverry, dialogó con La República y sostuvo que la candidata presidencial Keiko Fujimori participa en cada proceso electoral quinquenal debido a presuntos aportes económicos de grandes empresas. Asimismo, afirmó que, tras su salida del partido, fue objeto de una persecución judicial que se extendió por siete años. No obstante, precisó que finalmente fue absuelto por la Corte Suprema.

    lunes 13 de abril del 2026
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    Excongresista fujimorista afirma que KEIKO FUJIMORI postula porque es su NEGOCIO

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