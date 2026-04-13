Excongresista fujimorista afirma que KEIKO FUJIMORI postula porque es su NEGOCIO

El expresidente del Congreso y actual candidato al Senado por Somos Perú, Daniel Salaverry, dialogó con La República y sostuvo que la candidata presidencial Keiko Fujimori participa en cada proceso electoral quinquenal debido a presuntos aportes económicos de grandes empresas. Asimismo, afirmó que, tras su salida del partido, fue objeto de una persecución judicial que se extendió por siete años. No obstante, precisó que finalmente fue absuelto por la Corte Suprema.