Dilbert Aguilar sorprendió en el programa de ‘Rulitos’ al confesar un inesperado sentimiento, dejando en shock a todos en el set con su revelación.

¡Sorprendente confesión! El reconocido cantante Dilbert Aguilar, con más de 25 años de trayectoria musical, participó en un programa televisivo donde habló sobre su cercanía con la conductora Janet Barboza. Durante la conversación, el artista sorprendió al revelar que en el pasado llegó a estar enamorado de ella, generando impacto y curiosidad entre los presentes en el set.

Dilbert Aguilar sorprende al confesar que estuvo enamorado de Janet Barboza

En el programa 'América Hoy', Dilbert Aguilar fue invitado especial y protagonizó un emotivo reencuentro con Janet Barboza, donde ambos recordaron sus 30 años de amistad. Durante la conversación, la conductora Rebeca Escribens no dudó en abordar un rumor sobre un supuesto enamoramiento del cantante hacia la popular ‘Rulitos’.

“¿Es verdad que vivías enamorado de Janet Barboza?”, consultó la conductora Rebeca, a lo que el intérprete de cumbia respondió afirmativamente: “Sí ¿Quién no ha estado enamorado de Janet Barboza? ¿Quién no?”.

Esta revelación dejó en shock a los presentes en el set, quienes reaccionaron comentando sobre una posible historia del pasado. En ese momento, Janet Barboza añadió que incluso el cantante le habría dedicado una canción, lo que llevó a Dilbert Aguilar a interpretarla en vivo, sorprendiendo con su letra.

“Hay una canción que Dilbert Aguilar me dedica”, señaló Janet visiblemente contenta, mientras el artista confirmaba cantando: “Señora, tengo que olvidarla. Lo que siento por usted prohibido, es su marido, mi amigo”.

Janet Barboza responde a la inesperada confesión de Dilbert Aguilar

Durante la entrevista, la conductora reveló que también sintió atracción por Dilbert Aguilar hace años, aunque él nunca la invitó a salir antes de conocer a Claudia Portocarrero.

"Cuando estábamos en el escenario, en algún momento dije: 'Está bueno el chato, por ahí de repente salimos', pero nunca me invitó a salir. Hasta que apareció Claudia Portocarrero, divina, maravillosa y Dilbert perdió la cabeza por ella. Ahora estás felizmente casado, el tiempo pasa y uno tiene sus amores en la vida", declaró.