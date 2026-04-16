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Exparticipante de 'Esto es guerra' revela que vive con enfermedad sin cura y conmueve a sus fans

La exfigura de Esto es guerra impactó al revelar que padece una enfermedad sin cura y cuenta el duro momento familiar que marcó su diagnóstico.

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    Exparticipante de 'Esto es guerra' revela que vive con enfermedad sin cura y conmueve a sus fans
    El exchioo reality sorprendió con su revelación. | Composición Wapa
    Exparticipante de 'Esto es guerra' revela que vive con enfermedad sin cura y conmueve a sus fans

    El paso de Fabio Agostini por realities internacionales sigue dando que hablar, pero esta vez no por polémicas o romances, sino por una confesión que dejó en shock a sus seguidores. El exchico reality, que logró consolidarse fuera del Perú, expuso un tema personal que había mantenido en reserva.

    Fabio Agostini revela la enfermedad que enfrenta en pleno reality

    Durante su participación en La casa de los famosos, el modelo español sorprendió al hablar abiertamente sobre su salud tras recibir comentarios ofensivos sobre su apariencia física por parte de otra participante.

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    Fue en ese contexto que decidió explicar lo que realmente ocurre con su piel, dejando en claro que se trata de una condición médica. 'Te recuerdo que yo tengo psoriasis en la piel, ¿Y sabes por qué me sale la psoriasis? Cuando me da nervio. ¿Y sabes por qué me salió psoriasis en toda la pierna? Porque a mi mamá le detectaron cáncer', expresó visiblemente afectado.

    La psoriasis es una enfermedad autoinmune que no tiene cura definitiva y que puede manifestarse con manchas rojas, descamación y molestias en distintas partes del cuerpo.

    El duro momento familiar detrás de su diagnóstico

    Más allá del aspecto físico, Fabio Agostini reveló que su condición apareció en medio de un momento emocionalmente complejo. Según contó, los síntomas comenzaron luego de recibir una noticia que impactó profundamente en su vida.

    'Tengo psoriasis y eso me salió después de que a mi madre le diagnosticaron cáncer hace tres meses y que, por cierto, ya está bien. Te mando un beso, mamá', señaló durante la transmisión.

    Sus palabras generaron empatía entre los seguidores del reality, quienes destacaron su sinceridad y la fortaleza para abordar un tema tan personal frente a cámaras.

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    De ‘Esto es guerra’ al éxito internacional

    Fabio Agostini, de 36 años, es uno de los pocos exintegrantes de Esto es guerra que logró expandir su carrera fuera del país. Tras su salida del programa en 2025, comenzó a participar en formatos internacionales como Gran Hermano en Argentina, donde ha ganado notoriedad.

    Su presencia en estos espacios no solo lo ha posicionado como figura mediática en Latinoamérica, sino que también ha permitido mostrar una faceta más humana, alejada del personaje competitivo que lo hizo popular en Perú.

    SOBRE EL AUTOR:
    Exparticipante de 'Esto es guerra' revela que vive con enfermedad sin cura y conmueve a sus fans
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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