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Korina Rivadeneira deja frase que IMPACTA Mario y fans hablan de crisis: “Que seas muy feliz”

Korina Rivadeneira sorprende con frío saludo a Mario Hart en su cumpleaños y aviva rumores de separación.

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    Korina Rivadeneira deja frase que IMPACTA Mario y fans hablan de crisis: “Que seas muy feliz”
    Korina Rivadeneira pese a los rumores de separación le dedicó un mensaje de cumpleaños. | Composición Wapa
    Korina Rivadeneira deja frase que IMPACTA Mario y fans hablan de crisis: “Que seas muy feliz”

    El cumpleaños número 39 de Mario Hart no solo estuvo marcado por celebraciones y mensajes de cariño, sino también por una ola de especulaciones sobre su relación con Korina Rivadeneira.

    Aunque el piloto compartió momentos de su día especial rodeado de familiares y amigos, fue el saludo de su esposa el que terminó captando toda la atención… y generando más preguntas que respuestas.

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    El mensaje de Korina que encendió las redes

    En medio de rumores sobre un posible distanciamiento, Korina Rivadeneira publicó un mensaje dedicado a su esposo que no pasó desapercibido por su tono.

    “Feliz cumpleaños, campeón de campeones. Que Dios te siga dando bendiciones y que seas muy feliz”.

    El texto, acompañado de una imagen de Mario Hart en una embarcación, fue interpretado por muchos como frío o distante, especialmente considerando el contexto de las versiones que apuntan a una posible crisis en la relación.

    Mensaje de cumpleaños de Korina a Mario Hart.
    Mensaje de cumpleaños de Korina a Mario Hart.

    Rumores de separación vuelven a tomar fuerza

    En los últimos días, distintos programas de espectáculos han puesto a la pareja bajo la lupa. Reportes recientes sugieren que ambos estarían llevando rutinas separadas, lo que ha alimentado las especulaciones.

    Uno de los puntos que más llamó la atención fue la difusión de imágenes donde la modelo es vista ingresando a su vivienda en Chorrillos, mientras que el piloto habría llegado después solo para retirarse minutos más tarde. Posteriormente, según esos reportes, se le habría visto dirigirse a otro inmueble en Lurín.

    Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido estas versiones.

    Reacciones divididas en redes sociales

    Como era de esperarse, el mensaje de cumpleaños no pasó desapercibido en redes. Usuarios comenzaron a analizar cada palabra y a debatir sobre el estado real de la relación.

    Entre los comentarios que circularon destacan: “Ahí no hay amor”, “Para qué enemigos si tienes a tu esposa”, “Más claro que el agua”.

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    Mientras algunos consideran que se trata de un saludo cordial sin mayor trasfondo, otros interpretan una señal de distanciamiento emocional.

    Por ahora, la pareja mantiene silencio, pero cada gesto —por mínimo que sea— sigue siendo observado al detalle por el público y la prensa de espectáculos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Korina Rivadeneira deja frase que IMPACTA Mario y fans hablan de crisis: “Que seas muy feliz”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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