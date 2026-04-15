La cantante Marisol protagoniza un escándalo tras ser grabada persiguiendo y agrediendo a un hombre en plena vía pública, lo que ha levantado varios comentarios.

¡Arde la polémica! La cantante Marisol está en el ojo de la tormenta luego de que fuese captada persiguiendo a un hombre y agrediéndolo en plena vía pública. El pódcast ‘Q’ Bochinche’ difundió las penosas imágenes que muestran a la ‘Faraona de la cumbia’ protagonizando la bochornosa escena que está siendo muy comentada.

Durante la reciente edición de ‘Q’ Bochinche’, Samuel Suárez y Ric La Torre expusieron imágenes que llegaron a ‘Instarándula’ de Marisol corriendo detrás de un supuesto trabajador de un valet parking mientras le lanzaba manotazos.

Las imágenes causaron polémica y es que, según el atestado policial de un efectivo de Serenazgo que habría visto toda la escena ocurrir: ‘“Siendo aproximadamente las 11 horas observó un vehículo estacionado en el frontis del estacionamiento del chifa San Say Kay ubicado en la avenida El Polo el cual se encontraba obstaculizando el ingreso y salida de los vehículos sin encontrarse el conductor presente. Ante dicha situación procedió a indagar sobre el propietario del vehículo logrando ubica que la propietaria se encontraba en el local karaoke El Polo, motivo por el cual en reiteradas oportunidades le indicaron que retire su vehículo. Posteriormente, el vehículo fue movido hacia un lado del mencionado local”, se lee.

“Refiere que aproximadamente a las 4 de la tarde al salir del local, la propietaria del vehículo empezó a proferir comentarios como: ‘¿Ustedes son dueños de la pista?’ Obstaculizando el libre tránsito, en ese momento en que la mujer habría iniciado la agresión física propinándole arañones en el rostro. Él le responde reclamándole por haber estacionado el vehículo obstaculizando el libre tránsito y es ahí que la discusión empieza”, agregó.