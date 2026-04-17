El programa 'América Hoy' fue escenario de un momento cargado de incomodidad luego de que Pamela Franco y Janet Barboza protagonizaran un tenso intercambio frente a cámaras. El episodio no tardó en viralizarse en redes sociales y entre los seguidores del magazine matutino.

Pamela Franco tiene incómodo encuentro con Janet Barboza

La cantante acudió al set acompañada de Melanie Martínez para promocionar su más reciente lanzamiento musical, 'Que no me provoque.' Lo que inició como una conversación sobre el nuevo tema terminó convirtiéndose en un diálogo cargado de incomodidad y reproches personales.

Durante la entrevista, las conductoras consultaron si la canción incluía alguna indirecta dirigida a Christian Domínguez, expareja de Franco y padre de su hija. Tanto Pamela como Melanie descartaron esa interpretación y aclararon que el sencillo busca identificarse con el público femenino. “Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”, señalaron.

Sin embargo, el ambiente cambió cuando Barboza reconoció que existía una tensión evidente entre ambas. “Sin duda podría ser un momento muy tenso, pero yo siempre les he dicho el set de ‘América Hoy’ es para todos los artistas... creo que sería muy hipócrita de mi parte hacer de cuenta que no pasó absolutamente nada, de decirle que no hay diferencias, las ha habido y creo que es natural”, dijo la conductora.

En medio de la conversación, Rebeca Escribens recordó una ocasión anterior en la que Pamela Franco decidió no presentarse a una entrevista. Ante ello, la intérprete explicó que en ese momento no se sentía emocionalmente lista para enfrentar determinadas preguntas y optó por evitar un escenario incómodo. “A veces hay momentos donde uno no se siente bien emocionalmente, sentía que de repente me podías decir algo fuerte que en ese momento no quería aguantar, para evitar cualquier falta de respeto”, dijo la cantante sincerándose.

Escribens respondió defendiendo su trabajo periodístico y aseguró que siempre procura formular sus preguntas con respeto. “Yo creo que a lo largo de 10 años que llevo en América Espectáculos he tratado de ser correcta con mis preguntas... lo que muestran ustedes de su vida es lo que nosotros recogemos como noticias es lo que preguntamos, jamás haría sentir incómoda ni a ti ni a nadie”, explicó.

El momento más tenso llegó cuando Janet Barboza decidió abordar directamente la supuesta incomodidad entre ambas. “Tú has sentido y has repetido en varios programas que yo tengo algo personal en contra tuyo, ¿eso realmente lo sientes?”, preguntó.

Pamela Franco respondió con firmeza: “Lo he dicho y lo afirmo, nunca hemos sido amigas... pero tampoco te he hecho nada a ti personal para que sienta que en momentos porque no solo nos hemos encontrado en un set de televisión... hay cosas que uno puede dar su opinión como conductora como dice Rebeca, pero no puedes pasarte de la línea de conductora, lo que tú asumes por un celular”.

Pamela Franco responde a Janet Barboza

La artista también hizo referencia a situaciones que, según su versión, marcaron su incomodidad con la presentadora. “Yo hablo de la línea que creo yo que la pasaste, quizá porque tienes amistad con el papá de mi hija y en algún momento... tú agarrabas en un momento muy crítico de mi vida y decías ‘Me ha llegado esta información’ y yo sé perfectamente quién está detrás”.

Con estas declaraciones, Franco dejó entrever que la cercanía entre Barboza y Christian Domínguez habría influido en cómo se difundieron algunos aspectos privados de su vida.