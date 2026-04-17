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Greissy Ortega rompe su silencio sobre Allison Pastor y destapa el motivo de su distanciamiento

Greissy Ortega, exbailarina colombiana, habló sin filtros sobre su distanciamiento con Allison Pastor, hermana de su prometido Randol Pastor.

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    Greissy Ortega rompe su silencio sobre Allison Pastor y destapa el motivo de su distanciamiento
    Greissy Ortega revela el motivo de su distanciamiento con Allison Pastor | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Greissy Ortega rompe su silencio sobre Allison Pastor y destapa el motivo de su distanciamiento

    La exbailarina colombiana Greissy Ortega volvió a aparecer públicamente y decidió hablar sin filtros durante su participación en el podcast 'Q' bochinche, espacio conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre. En la conversación, la hermana de Milena Zárate abordó su actual relación con Allison Pastor, integrante de 'Esto es guerra' y hermana de su pareja Randol, y confirmó que entre ambas existe un evidente distanciamiento que incluso se refleja en redes sociales.

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    ¿Por qué Allison Pastor se alejó de Greissy Ortega?

    Durante la entrevista, Ortega explicó que ya no mantiene contacto con su cuñada y que ambas dejaron de seguirse en sus cuentas digitales. A pesar de ello, aseguró que de su parte no existe resentimiento ni conflictos directos.

    “Nadie se puede meter en la relación de nadie. Yo nunca me he metido con ella, jamás he tenido un altercado con ella”, declaró Greissy, dejando en claro que no ha tenido enfrentamientos con la actriz.

    En ese mismo contexto, también se refirió a su vínculo con Erick Elera, esposo de Allison Pastor, con quien anteriormente mantenía cercanía. No obstante, señaló que esa amistad ya no continúa. “Era mi amigo”, se sinceró.

    La hermana de Milena Zárate sostuvo que el distanciamiento podría estar relacionado con los recientes escándalos mediáticos que rodearon su vida personal. En particular, mencionó el conflicto protagonizado entre su actual pareja, Randol Pastor, y su aún esposo, Ítalo Villaseca.

    Según relató, el quiebre en redes sociales ocurrió después de que se difundiera públicamente esa discusión. “Nosotros nos dejamos de seguir (en redes) hace tiempo. Capaz no le gusta (que estemos en escándalos) Ella me dejó de seguir el día que tú subiste el bochinche entre Ítalo (Villaseca) y Randol (Pastor). Yo no le dije que se peleara. No nos dijo nada, solo nos dejó de seguir”, dijo Ortega al detallar el momento en que Allison Pastor decidió eliminarla de sus plataformas digitales.

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    Greissy Ortega lanza mensaje a Allison Pastor

    Durante la conversación, Greissy Ortega también habló sobre el futuro de su relación con Randol Pastor y reveló que ambos tienen planes de matrimonio. En ese contexto, la colombiana manifestó que le gustaría contar con la presencia de Allison Pastor y Erick Elera cuando llegue el momento de dar el “sí”.

    La exbailarina dejó claro que, de su lado, no existe resentimiento hacia su cuñada y que espera que las diferencias no impidan que compartan ese momento familiar. “Por lo menos de mi parte, no tengo ninguna mala onda. Esperemos que el día que llegue mi boda vaya y, si no va, entonces es un problema muy grave”, compartió.

    En medio de la conversación, el conductor Samuel Suárez comentó que Allison Pastor también habría marcado distancia con su propio hermano, ya que actualmente no lo sigue en redes sociales. Según lo expuesto en el programa, esta situación estaría vinculada con su presunto desacuerdo con la relación entre Randol y Greissy, así como con la futura boda.

    Frente a ello, Ortega respondió que la decisión sobre su relación corresponde únicamente a su pareja. “La única persona que debe decidir si soy buena para él o no es Randol y si él dice que no más, queda ahí. Yo también me sé valorar. Soy una mujer con valores y virtudes. Si la hermana está incómoda y le da consejos, genial, él me lo va a tener que decir”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Greissy Ortega rompe su silencio sobre Allison Pastor y destapa el motivo de su distanciamiento
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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