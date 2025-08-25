Greissy Ortega sorprende al admitir que AGREDIÓ en varias ocasiones a Randol Pastor: "Sentía que me iba a atacar"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Greissy Ortega no se guardó nada en su paso por El valor de la verdad. La colombiana respondió con total sinceridad y dejó en shock al público al confesar que golpeó en repetidas ocasiones a Randol Pastor, su actual pareja, quien también estuvo presente como invitado en el programa. La revelación generó sorpresa, pues detalló los momentos de agresión y las razones que la llevaron a reaccionar de esa manera.
LEER MÁS: Greissy Ortega rompe en llanto y confiesa que odia a su hermana Milena Zárate: "No la quiero cerca de mí"
Greissy Ortega confiesa que golpeó a Randol Pastor
Tras relatar los difíciles momentos de su relación con Randol Pastor, Greissy Ortega reveló lo complicado que resultó el inicio de su romance con el hermano de Allison Pastor. Aunque en redes sociales mostraban una relación llena de alegría, la violencia terminó marcando esta etapa de sus vidas.
La hermana de Milena Zárate confesó que los traumas generados por los episodios de violencia con Ítalo Villaseca —quien habría provocado la pérdida de la hija que esperaba— la llevaron a reaccionar de forma agresiva incluso en situaciones mínimas con su pareja, cuando sentía que podían tener alguna diferencia.
TAMBIÉN LEER: ¿Pronunciamiento? Fernando Díaz aparece en medio de presunta infidelidad con Maju Mantilla
"Al principio de nuestra relación, Randol era muy tranquilo para mí. Como yo estaba tan acostumbrada a violencia era como 'primero ataco antes de que sienta que me vas a atacar'. Yo ni siquiera lo dejaba hablar cuando de frente lanzaba la mano y él me decía 'mírame, yo no soy Ítalo'. Me quedé tan sicoseada con eso que cualquier cosa que él me decía de algo mal que estaba haciendo yo le lanzaba una cachetada", expresó.
Frente a esta situación, la colombiana confesó que tomó una drástica decisión y le pidió a Randol que se alejara de ella para no seguir lastimándolo, sin embargo, él optó por permanecer a su lado.
"Yo le dije 'déjame porque no seré una persona buena para tu vida. Estoy con muchos traumas'. Sentía que me iba a tocar, era algo que ya se me ha ido poco a poco en el hecho de que cuando quiere hacerme algún cariño repentino hacía esto (se protegía con sus manos)", agregó.