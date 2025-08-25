Greissy Ortega sorprendió en ‘El valor de la verdad’ al confesar que golpeaba a Randol Pastor al inicio de su relación por un insólito motivo.

Greissy Ortega no se guardó nada en su paso por El valor de la verdad. La colombiana respondió con total sinceridad y dejó en shock al público al confesar que golpeó en repetidas ocasiones a Randol Pastor, su actual pareja, quien también estuvo presente como invitado en el programa. La revelación generó sorpresa, pues detalló los momentos de agresión y las razones que la llevaron a reaccionar de esa manera.

Greissy Ortega confiesa que golpeó a Randol Pastor

Tras relatar los difíciles momentos de su relación con Randol Pastor, Greissy Ortega reveló lo complicado que resultó el inicio de su romance con el hermano de Allison Pastor. Aunque en redes sociales mostraban una relación llena de alegría, la violencia terminó marcando esta etapa de sus vidas.

La hermana de Milena Zárate confesó que los traumas generados por los episodios de violencia con Ítalo Villaseca —quien habría provocado la pérdida de la hija que esperaba— la llevaron a reaccionar de forma agresiva incluso en situaciones mínimas con su pareja, cuando sentía que podían tener alguna diferencia.

"Al principio de nuestra relación, Randol era muy tranquilo para mí. Como yo estaba tan acostumbrada a violencia era como 'primero ataco antes de que sienta que me vas a atacar'. Yo ni siquiera lo dejaba hablar cuando de frente lanzaba la mano y él me decía 'mírame, yo no soy Ítalo'. Me quedé tan sicoseada con eso que cualquier cosa que él me decía de algo mal que estaba haciendo yo le lanzaba una cachetada", expresó.

Frente a esta situación, la colombiana confesó que tomó una drástica decisión y le pidió a Randol que se alejara de ella para no seguir lastimándolo, sin embargo, él optó por permanecer a su lado.