¿Pronunciamiento? Fernando Díaz aparece en medio de presunta infidelidad con Maju Mantilla

El conductor de Arriba Mi Gente, Fernando Díaz, se encuentra en el centro de la atención mediática luego de que Daniela Cilloniz insinuara una supuesta cercanía sentimental entre él y Maju Mantilla, en medio de las especulaciones de una posible infidelidad de Gustavo Salcedo. Mientras la exreina de belleza continúa alejada de las redes sociales, su compañero reapareció con una publicación inesperada.

Fernando Díaz rompe el silencio tras rumores con Maju Mantilla

Cilloniz sorprendió a todos al avivar los comentarios sobre un posible distanciamiento entre Mantilla y Salcedo, sugiriendo que la química entre la conductora y Fernando Díaz podría haber trascendido la pantalla.

“Maju y Fernando, su compañero de trabajo, tienen algo en su manera de interactuar. Yo siento que hay química, y eso podría convertirse en una relación. Si estás mal con tu pareja y compartes tanto tiempo con otra persona...”, comentó Cilloniz, dejando abierta la especulación.

Hasta ahora, Mantilla no ha dado declaraciones, aunque se espera que este lunes reaparezca en el programa tras ausentarse un par de días. En contraste, Fernando Díaz no mostró preocupación y volvió a las redes sociales, dejando en claro que los rumores no lo afectan.

Este sábado, el periodista compartió imágenes del concierto de Duki, evento que había promocionado junto a Maju y Santi Lesmes en el programa. Sin embargo, no especificó si asistió acompañado de su esposa, de amigos o si fue solo, aunque con su publicación dejó ver que continúa disfrutando de su vida sin darle mayor importancia a las críticas.

La foto de Santi Lesmes que desató comentarios

En medio de la polémica, Santi Lesmes, compañero de ambos conductores, intervino compartiendo una peculiar fotografía en redes sociales. Con la intención de mostrar apoyo y unidad dentro del equipo, escribió: “Deja que los perros ladren Pancho, es señal de que avanzamos”.