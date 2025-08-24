Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora

¿Pronunciamiento? Fernando Díaz aparece en medio de presunta infidelidad con Maju Mantilla

Tras los rumores de una supuesta infidelidad entre Maju Mantilla y Fernando Díaz, el periodista reaparece. ¿Qué dijo?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Pronunciamiento? Fernando Díaz aparece en medio de presunta infidelidad con Maju Mantilla
    ¿Pronunciamiento? Fernando Díaz APARECE en medio de presunta infidelidad con Maju Mantilla | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Latina / Difusión
    ¿Pronunciamiento? Fernando Díaz aparece en medio de presunta infidelidad con Maju Mantilla

    El conductor de Arriba Mi Gente, Fernando Díaz, se encuentra en el centro de la atención mediática luego de que Daniela Cilloniz insinuara una supuesta cercanía sentimental entre él y Maju Mantilla, en medio de las especulaciones de una posible infidelidad de Gustavo Salcedo. Mientras la exreina de belleza continúa alejada de las redes sociales, su compañero reapareció con una publicación inesperada.

    Fernando Díaz rompe el silencio tras rumores con Maju Mantilla

    Cilloniz sorprendió a todos al avivar los comentarios sobre un posible distanciamiento entre Mantilla y Salcedo, sugiriendo que la química entre la conductora y Fernando Díaz podría haber trascendido la pantalla.

    Maju y Fernando, su compañero de trabajo, tienen algo en su manera de interactuar. Yo siento que hay química, y eso podría convertirse en una relación. Si estás mal con tu pareja y compartes tanto tiempo con otra persona...”, comentó Cilloniz, dejando abierta la especulación.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Maju Mantilla enfrentaría complicada situación tras su separación: este sería el motivo de su ausencia en TV, según Toñizonte

    Hasta ahora, Mantilla no ha dado declaraciones, aunque se espera que este lunes reaparezca en el programa tras ausentarse un par de días. En contraste, Fernando Díaz no mostró preocupación y volvió a las redes sociales, dejando en claro que los rumores no lo afectan.

    Este sábado, el periodista compartió imágenes del concierto de Duki, evento que había promocionado junto a Maju y Santi Lesmes en el programa. Sin embargo, no especificó si asistió acompañado de su esposa, de amigos o si fue solo, aunque con su publicación dejó ver que continúa disfrutando de su vida sin darle mayor importancia a las críticas.

    wapa.pe

    La foto de Santi Lesmes que desató comentarios

    En medio de la polémica, Santi Lesmes, compañero de ambos conductores, intervino compartiendo una peculiar fotografía en redes sociales. Con la intención de mostrar apoyo y unidad dentro del equipo, escribió: “Deja que los perros ladren Pancho, es señal de que avanzamos”.

    wapa.pe

    No obstante, lo que más llamó la atención fue la pose en la imagen. Mientras Lesmes apareció divertido y en solitario, Maju y Fernando posaron abrazados, transmitiendo cercanía y complicidad, lo que rápidamente generó reacciones entre los seguidores y alimentó aún más los rumores sobre una posible relación

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Pronunciamiento? Fernando Díaz aparece en medio de presunta infidelidad con Maju Mantilla
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    ¿Pronunciamiento? Fernando Díaz aparece en medio de presunta infidelidad con Maju Mantilla

    Daniela Cillonez INSINUÓ relación entre Maju Mantilla y Fernando Díaz tras fin de matrimonio con Gustavo Salcedo: "Hay química"

    La diferencia de edad entre Gustavo Salcedo y Maju Mantilla que pocos conocían

    Maju Mantilla enfrentaría complicada situación tras su separación: este sería el motivo de su ausencia en TV, según Toñizonte

    Paco Bazán manda fuerte mensaje tras supuesto ampay de Susana Alvarado: “Un hombre de valor”

    Lo más vistos en Farándula

    Maju Mantilla: Esto fue lo último que hizo la exreina de belleza antes del ADIÓS de Gustavo Salcedo

    Christian Cueva y Pamela Franco habrían puesto fin a su relación tras acercamiento con Pamela López, según Norka Ascue

    Melissa Klug se 'preocupa' y revela cómo pagaría los 300 mil dólares a Farfán: “Llamaría a todos”

    Gabriel Calvo rechaza de la peor manera a Keiko Fujimori tras decir que le parece "guapísimo"

    Maju Mantilla contra Gustavo Salcedo: Lo "echó de la casa" por "romance con mujer", según vidente

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Boutique del Bonsai

    Precioso bonsái 3 modelos a elegir

    PRECIO

    S/ 18.90
    Comprar

    Salón Spa Gina

    Miraflores: Extensiones de pestañas y más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;