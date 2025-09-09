Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua en Lima martes 9 de septiembre: Sedapal suspenderá el servicio en 6 distritos hasta 12 horas

Allison Pastor se PRONUNCIÓ tras conocerse las verdaderas intenciones de Randol Pastor con ella y Erick Elera: "Busca tu propio techo"

Allison Pastor sorprende con un video en redes tras acusaciones de Milena Zárate contra su hermano Randol Pastor: ¿indirecta con doble sentido?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Allison Pastor se PRONUNCIÓ tras conocerse las verdaderas intenciones de Randol Pastor con ella y Erick Elera: "Busca tu propio techo"
    Alisson Pastor no se quedó callada. | Composición Wapa.
    Allison Pastor se PRONUNCIÓ tras conocerse las verdaderas intenciones de Randol Pastor con ella y Erick Elera: "Busca tu propio techo"

    La tensión familiar continúa después de que Milena Zárate acusara a Randol Pastor de estar con Greissy Ortega únicamente “por fama”. La colombiana afirmó que su excuñado no tiene iniciativa laboral y que solo buscó aprovecharse del entorno mediático de su hermana y de la relación con Erick Elera y Allison Pastor.

    “¿Qué opinas de Randol? Es un vago, aprovechado, lo que está aprovechando es lo que nunca ha podido tener ni con la hermana, ni con el cuñado, ni con nada, porque talento tiene cero”, disparó Zárate en El valor de la verdad.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Milena Zárate ‘EXPONE’ a Randol Pastor y revela lo que realmente busca de Greissy Ortega: “Lo que no pudo conseguir con la hermana ni el cuñado”

    Horas después, Allison Pastor reapareció en sus redes sociales con un video que muchos interpretaron como una indirecta. En las imágenes, se escucha a dos jóvenes conversar: "Si, pues hermano, me choteó por llevarla a casa de mis padres, mis padres se enteraron y me terminaron botando" a lo que otro le responde: "Amigo, es que tú también pues, ya deberías buscarte tu propio techo".

    La publicación coincidió con los rumores que señalan que Randol habría llevado a Greissy y a sus hijos a vivir a la casa de sus padres, lo que desató suspicacias entre los seguidores.

    Erick Elera también aparece en el clip

    Para añadir más intriga, en el mismo video se suma Erick Elera caracterizado como superhéroe para promocionar un proyecto inmobiliario: “¿Me pareció escuchar que alguien está buscando un nuevo depa? Déjame presentarme…”.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Allison Pastor y Erick Elera: se revela lo que hicieron antes de que Milena Zárate filtre las intenciones verdaderas de Randol Pastor

    El post, que Allison compartió entre risas, fue tomado por muchos como un mensaje cargado de doble sentido frente a las declaraciones de Milena. No obstante, la deportista ha evitado pronunciarse directamente sobre las críticas hacia su hermano y la distancia con Greissy Ortega.

    Mientras tanto, la controversia sigue creciendo en redes sociales y programas de espectáculos, donde se especula sobre la fractura en la relación entre Allison y Randol, quienes solían mostrarse muy unidos públicamente.

    SOBRE EL AUTOR:
    Allison Pastor se PRONUNCIÓ tras conocerse las verdaderas intenciones de Randol Pastor con ella y Erick Elera: "Busca tu propio techo"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Hija de Alfredo Zambrano sorprende al revelar la verdad de su relación con Magaly Medina

    Anthony Aranda recibe el gesto más tierno de la hija de Melissa Paredes al recibirlas de su viaje juntas con sorpresa

    Jazmín Pinedo anuncia la llegada de un bebé con tierna fotografía: “Por fin puedo contarles, me explota el corazón”

    Said Palao sorprende con respuesta al ser consultado sobre posible embarazo de Alejandra Baigorria: "Yo ya tengo una hija"

    Allison Pastor y Erick Elera: se revela lo que hicieron antes de que Milena Zárate filtre las intenciones verdaderas de Randol Pastor

    Lo más vistos en Farándula

    ¡La traición! Mario Irivarren sorprende con reacción al probar la arepa 'reina pepiada' y lanza: "Voy a cambiar mi voto"

    Paco Bazán toma radical decisión en medio de enfrentamiento contra Reimond Manco y críticas de Magaly Medina

    ¿Rosario Sasieta contra Pamela Franco tras foto de su ‘pancita’?

    Susana Alvarado frena a animador de Corazón Serrano tras iniciar romance con Paco Bazán

    Greissy Ortega se pronuncia tras revelarse chats y audios donde busca perder a su hija

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;