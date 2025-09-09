Allison Pastor se PRONUNCIÓ tras conocerse las verdaderas intenciones de Randol Pastor con ella y Erick Elera: "Busca tu propio techo"

Allison Pastor sorprende con un video en redes tras acusaciones de Milena Zárate contra su hermano Randol Pastor : ¿indirecta con doble sentido?

La tensión familiar continúa después de que Milena Zárate acusara a Randol Pastor de estar con Greissy Ortega únicamente “por fama”. La colombiana afirmó que su excuñado no tiene iniciativa laboral y que solo buscó aprovecharse del entorno mediático de su hermana y de la relación con Erick Elera y Allison Pastor.

“¿Qué opinas de Randol? Es un vago, aprovechado, lo que está aprovechando es lo que nunca ha podido tener ni con la hermana, ni con el cuñado, ni con nada, porque talento tiene cero”, disparó Zárate en El valor de la verdad.

Horas después, Allison Pastor reapareció en sus redes sociales con un video que muchos interpretaron como una indirecta. En las imágenes, se escucha a dos jóvenes conversar: "Si, pues hermano, me choteó por llevarla a casa de mis padres, mis padres se enteraron y me terminaron botando" a lo que otro le responde: "Amigo, es que tú también pues, ya deberías buscarte tu propio techo".

La publicación coincidió con los rumores que señalan que Randol habría llevado a Greissy y a sus hijos a vivir a la casa de sus padres, lo que desató suspicacias entre los seguidores.

Erick Elera también aparece en el clip

Para añadir más intriga, en el mismo video se suma Erick Elera caracterizado como superhéroe para promocionar un proyecto inmobiliario: “¿Me pareció escuchar que alguien está buscando un nuevo depa? Déjame presentarme…”.

El post, que Allison compartió entre risas, fue tomado por muchos como un mensaje cargado de doble sentido frente a las declaraciones de Milena. No obstante, la deportista ha evitado pronunciarse directamente sobre las críticas hacia su hermano y la distancia con Greissy Ortega.