Exproductor de Skándalo lucha por su vida: Roly Ortiz sufre trombosis masiva y médicos temen amputaciónÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El exproductor musical Roly Ortiz, recordado por su trabajo con la agrupación Skándalo, atraviesa una delicada situación de salud tras ser hospitalizado en el Hospital Cayetano Heredia. Según se conoció, permanece internado desde hace aproximadamente una semana luego de recibir el diagnóstico de trombosis crónica masiva, una condición que ha generado gran preocupación en su entorno cercano.
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Médicos advierten a Roly Ortiz por riesgo de amputación
Durante una entrevista con el programa 'América Hoy', Ortiz relató cómo descubrió la gravedad de su enfermedad y los estudios médicos que ha tenido que realizarse para determinar su origen.
“Todo mi cuerpo está lleno de trombos. Yo pensaba que era diabetes, pero no era diabetes y esa enfermedad que ni siquiera es de hace poco, es de hace 20 años atrás, pero eso es que ha ido avanzando. Me han hecho unos análisis que me han costado carísimo y yo he hecho el esfuerzo para poder pagarlos porque ahí se va ver si esta enfermedad es congénita", dijo para América Hoy.
El diagnóstico ha tenido consecuencias severas en su salud. La trombosis ya provocó la pérdida de su brazo derecho y actualmente existe preocupación médica por el estado de su pierna izquierda, donde ha comenzado a perder sensibilidad.
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Roly Ortiz teme por la salud de sus hijos
Más allá de su propia condición, el exproductor confesó que lo que más le angustia es la posibilidad de que la enfermedad tenga origen hereditario y pueda afectar a sus cuatro hijos. “Si es congénita, mis hijitos también la tienen y yo imagínate cómo me siento de dejarles una enfermedad a mis hijos, encima morirme y dejarles una enfermedad a mis hijos. Es horrible sentirse así, yo no quiero que les pase, que me pase a mí ya por último, pero no a ellos que recién están empezando su vida”, dijo entre lágrimas.
Actualmente, el equipo médico viene administrándole anticoagulantes para controlar la formación de coágulos. Sin embargo, Ortiz es consciente de que su realidad ha cambiado drásticamente y teme por el impacto que esta situación tendrá en su familia.
“Mi hijito de 9 años me dice que cuando voy, que me extrañan, que quieren jugar a la pelota conmigo, ya no voy a poder hacer eso. El menor, me preocupa, tiene cuatro meses... dejar a todos sin sustento, sin nada, porque me voy yo y quién va sostener a mi familia”, dijo en conversación con 'América Hoy'.