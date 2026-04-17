Durante una entrevista en ‘América Hoy’, Ortiz relató cómo descubrió su enfermedad que ha avanzado durante 20 años, afectando su salud y provocando la pérdida de su brazo derecho.

El exproductor musical Roly Ortiz, recordado por su trabajo con la agrupación Skándalo, atraviesa una delicada situación de salud tras ser hospitalizado en el Hospital Cayetano Heredia. Según se conoció, permanece internado desde hace aproximadamente una semana luego de recibir el diagnóstico de trombosis crónica masiva, una condición que ha generado gran preocupación en su entorno cercano.

Médicos advierten a Roly Ortiz por riesgo de amputación

Durante una entrevista con el programa 'América Hoy', Ortiz relató cómo descubrió la gravedad de su enfermedad y los estudios médicos que ha tenido que realizarse para determinar su origen.

“Todo mi cuerpo está lleno de trombos. Yo pensaba que era diabetes, pero no era diabetes y esa enfermedad que ni siquiera es de hace poco, es de hace 20 años atrás, pero eso es que ha ido avanzando. Me han hecho unos análisis que me han costado carísimo y yo he hecho el esfuerzo para poder pagarlos porque ahí se va ver si esta enfermedad es congénita", dijo para América Hoy.

El diagnóstico ha tenido consecuencias severas en su salud. La trombosis ya provocó la pérdida de su brazo derecho y actualmente existe preocupación médica por el estado de su pierna izquierda, donde ha comenzado a perder sensibilidad.

Roly Ortiz teme por la salud de sus hijos

Más allá de su propia condición, el exproductor confesó que lo que más le angustia es la posibilidad de que la enfermedad tenga origen hereditario y pueda afectar a sus cuatro hijos. “Si es congénita, mis hijitos también la tienen y yo imagínate cómo me siento de dejarles una enfermedad a mis hijos, encima morirme y dejarles una enfermedad a mis hijos. Es horrible sentirse así, yo no quiero que les pase, que me pase a mí ya por último, pero no a ellos que recién están empezando su vida”, dijo entre lágrimas.

Actualmente, el equipo médico viene administrándole anticoagulantes para controlar la formación de coágulos. Sin embargo, Ortiz es consciente de que su realidad ha cambiado drásticamente y teme por el impacto que esta situación tendrá en su familia.