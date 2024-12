El fundador no dudó en acusar a Carbajal de manipular tanto la organización como los recursos del evento, excluyendo a otros miembros del grupo para tomar el control absoluto. “Nos sacó a cada uno de todo para que él maneje todo y sobre todo el dinero. Nos engañó a todos" , afirmó Ortiz. Además, expresó su sentimiento de traición al revelar que Luigui no cumplió con las promesas hechas desde el principio.

Según Ortiz, la situación también tuvo un impacto emocional en Ricky Trevitazo, quien no ocultó su decepción tras el concierto. “Ricky estaba ese día mal. Me dijo: ‘Acabó de discutir con él, no pensé que me haría esto’,dijo Ortiz. Insinuando la creciente tensión entre ambos exintegrantes del grupo.