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Pamela Franco deja mal parado a Christian Domínguez al contar cómo hablaba de Karla Tarazona: "La tenía en la palma de su mano"

Pamela Franco se pronunció sobre la relación entre su expareja, Christian Domínguez, y Karla Tarazona, revelando detalles inesperados.

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    Pamela Franco deja mal parado a Christian Domínguez al contar cómo hablaba de Karla Tarazona: "La tenía en la palma de su mano"
    Pamela Franco expone a Christian Domínguez y revela lo que decía de Karla Tarazona | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Pamela Franco deja mal parado a Christian Domínguez al contar cómo hablaba de Karla Tarazona: "La tenía en la palma de su mano"

    La polémica volvió a rodear a Pamela Franco, quien decidió pronunciarse sobre la relación entre su expareja, Christian Domínguez, y la madre de uno de sus hijos, Karla Tarazona. La cantante de cumbia contó que, durante su relación con el líder de la Gran Orquesta Internacional, escuchó comentarios que la llevaron a pensar que él siempre tuvo claro que podría volver con su ex en cualquier momento.

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    ¿Qué decía Christian Domínguez sobre Karla Tarazona?

    Según relató, las propias conversaciones que mantuvo con el artista alimentaron esa percepción sobre el vínculo entre ambos. Incluso, dejó entrever que Domínguez hablaba con seguridad sobre la posibilidad de retomar su historia con Tarazona, algo que, con el tiempo, terminaría ocurriendo.

    Durante una entrevista para el programa ‘Amor y Fuego’, Pamela Franco recordó que este tema llegó a salir en distintas conversaciones privadas con el cantante.

    “Siempre he pensado que ella (Karla) ha querido (volver con él). Tú sabes que con él yo siempre he conversado y en una conversación, él tenía recontra seguro que ella estaba aquí (apunta la palma de su mano). Él lo sabía, siempre lo supo. Me lo ha dicho cuando hemos conversado como patas en algún momento. (¿O sea él se panudeaba?) Sí porque hablábamos. Él lo sabía”, contó Franco.

    La intérprete también explicó que la imagen que formó sobre Karla Tarazona no surgió únicamente de su propia percepción, sino de lo que el mismo Domínguez le habría contado durante su relación.

    “No puede negarlo porque él me lo ha dicho, es algo que yo he vivido. Como una conversación x. Yo lo he dicho, el concepto que tengo de ella no es porque sola me lo invente, es lo que él me ha contado de ella. Ahora que cosas serán verdad y qué mentira y qué le dirá de mí también”, agregó.

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    Pamela Franco hace revelación sobre Christian Domínguez

    La cantante Pamela Franco volvió a referirse a su relación con Christian Domínguez y sorprendió al revelar detalles sobre la reacción del cumbiambero tras enterarse de su pasado con el futbolista Christian Cueva. Durante una entrevista televisiva, la artista dejó entrever que este tema habría marcado profundamente al líder de la Gran Orquesta Internacional.

    En conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, Franco contó que decidió encarar al padre de su hija luego de descubrir que él había tomado contacto con la esposa de Cueva. Según relató, la explicación que recibió del cantante dejó al descubierto cuál habría sido su verdadera motivación.

    “Su respuesta fue esta: ‘La verdad no quería fregarte a ti’, que quería fregarlo a él (Cueva)”, precisó Franco, dejando en evidencia las intenciones del cumbiambero.

    La revelación generó la reacción inmediata de los conductores del programa ‘Amor y Fuego’, quienes cuestionaron a la cantante sobre el comportamiento de Domínguez, especialmente considerando que no existía una infidelidad con el futbolista. Frente a ello, la intérprete fue directa al describir lo que, a su juicio, ocurría con su entonces pareja.

    En ese contexto, Pamela Franco también aseguró que el cantante conocía desde el inicio el vínculo que ella había tenido en el pasado con Christian Cueva. De acuerdo con su versión, decidió hablar con total sinceridad antes de iniciar su relación sentimental con el cumbiambero.

    “Yo antes de iniciar mi relación con Domínguez, eh, yo fui sincera y en ese momento que que yo le digo todo lo que había pasado llorando. [Christian siempre supo que tú y Cueva] Por supuesto y no era mi nada”, aseveró la artista.

    Pese a tratarse de una historia previa a su relación, la cantante sostuvo que ese episodio habría quedado marcado en la mente de Domínguez. “Estuvo siempre enterado y yo creo que siempre lo tuvo aquí (en la mente)”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela Franco deja mal parado a Christian Domínguez al contar cómo hablaba de Karla Tarazona: "La tenía en la palma de su mano"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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