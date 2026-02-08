Janet Barboza no ocultó su desacuerdo con la llegada de Xiomy Kanashiro a ‘América Hoy’. Durante ‘El Reventonazo de la Chola’, afirmó que el equipo actual es suficiente.

La reciente incorporación de Xiomy Kanashiro a ‘América Hoy’ no pasó desapercibida dentro del programa. Janet Barboza se pronunció sin rodeos y dejó clara su postura sobre la llegada de un nuevo rostro al magazine matutino. Sus comentarios generaron reacciones, al dejar en claro que no estaría de acuerdo.

Janet Barboza cuestiona llegada de Xiomy Kanashiro a ‘América Hoy’

La presentación de Xiomy Kanashiro como nueva colaboradora de ‘América Hoy’ no pasó desapercibida y generó una reacción directa por parte de Janet Barboza. La conductora se pronunció durante su participación en ‘El Reventonazo de la Chola’, donde dejó en evidencia su postura frente a la incorporación de un nuevo rostro al programa matutino.

El comentario surgió tras una pregunta directa de la Chola Chabuca, quien puso sobre la mesa la continuidad de Xiomy en el espacio televisivo. Janet no esquivó el tema y fue tajante al expresar su posición ante cámaras.

“Le he dicho a nuestro productor que honestamente no la necesitamos. Le he dicho que Edison y yo somos suficientes”.

Janet confirma el ingreso de una nueva conductora

Pese a su postura, Janet Barboza confirmó que el ingreso oficial de una nueva figura a ‘América Hoy’ ya estaría definido. Durante la conversación en el espacio de la Chola Chabuca, aseguró que se trata de una mujer, aunque evitó dar mayores detalles sobre su identidad o fecha de debut.

Más allá de lo personal, la ‘Rulitos’ explicó que su incomodidad también responde a un tema económico. Según detalló, la llegada de un nuevo integrante impactaría directamente en el presupuesto destinado al equipo actual del programa.

“Viene alguien más y ya no alcanza y nos tienen que mochar, pero falta una persona más, entonces eso es lo que hay”, comentó la conductora.

Xiomy Kanashiro entró como conductora de 'América Hoy'

La mañana del martes 3 de febrero, ‘América Hoy’ presentó a un nuevo rostro en su elenco. Xiomy Kanashiro hizo su debut como colaboradora del magazine, dando un paso importante en su incursión en la televisión nacional.

El anuncio se realizó en plena transmisión en vivo y estuvo liderado por Edson Dávila y Janet Barboza, quienes le dieron la bienvenida ante la audiencia. Durante su aparición, la joven fue destacada por su presencia frente a cámaras y participó activamente del segmento, incluso desfilando en el set.