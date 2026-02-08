Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Bad Bunny SACUDE el Super Bowl 2026: a qué hora es el show de medio tiempo y dónde verlo EN VIVO ONLINE

Janet Barboza minimiza ingreso de Xiomy Kanashiro a 'América Hoy': "No la necesitamos"

Janet Barboza no ocultó su desacuerdo con la llegada de Xiomy Kanashiro a ‘América Hoy’. Durante ‘El Reventonazo de la Chola’, afirmó que el equipo actual es suficiente.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Janet Barboza minimiza ingreso de Xiomy Kanashiro a 'América Hoy': "No la necesitamos"
    Janet Barboza habla del ingreso de Xiomy Kanashiro a 'América Hoy' | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Janet Barboza minimiza ingreso de Xiomy Kanashiro a 'América Hoy': "No la necesitamos"

    La reciente incorporación de Xiomy Kanashiro a América Hoy’ no pasó desapercibida dentro del programa. Janet Barboza se pronunció sin rodeos y dejó clara su postura sobre la llegada de un nuevo rostro al magazine matutino. Sus comentarios generaron reacciones, al dejar en claro que no estaría de acuerdo.

    wapa.pe

    VER MÁS: ‘JB Noticias’ se burla de la cirugía de 'Mascaly' luciendo pañuelo, pero sucede algo "inesperado" que hace huir a todos

    Janet Barboza cuestiona llegada de Xiomy Kanashiro a ‘América Hoy’

    La presentación de Xiomy Kanashiro como nueva colaboradora de ‘América Hoy’ no pasó desapercibida y generó una reacción directa por parte de Janet Barboza. La conductora se pronunció durante su participación en ‘El Reventonazo de la Chola’, donde dejó en evidencia su postura frente a la incorporación de un nuevo rostro al programa matutino.

    El comentario surgió tras una pregunta directa de la Chola Chabuca, quien puso sobre la mesa la continuidad de Xiomy en el espacio televisivo. Janet no esquivó el tema y fue tajante al expresar su posición ante cámaras.

    “Le he dicho a nuestro productor que honestamente no la necesitamos. Le he dicho que Edison y yo somos suficientes”.

    Janet confirma el ingreso de una nueva conductora

    Pese a su postura, Janet Barboza confirmó que el ingreso oficial de una nueva figura a ‘América Hoy’ ya estaría definido. Durante la conversación en el espacio de la Chola Chabuca, aseguró que se trata de una mujer, aunque evitó dar mayores detalles sobre su identidad o fecha de debut.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Revelan la segunda FALTA GRAVE que Pamela López habría cometido contra sus hijos y que desató el pedido de PRISIÓN EFECTIVA

    Más allá de lo personal, la ‘Rulitos’ explicó que su incomodidad también responde a un tema económico. Según detalló, la llegada de un nuevo integrante impactaría directamente en el presupuesto destinado al equipo actual del programa.

    “Viene alguien más y ya no alcanza y nos tienen que mochar, pero falta una persona más, entonces eso es lo que hay”, comentó la conductora.

    Xiomy Kanashiro entró como conductora de 'América Hoy'

    La mañana del martes 3 de febrero, ‘América Hoy’ presentó a un nuevo rostro en su elenco. Xiomy Kanashiro hizo su debut como colaboradora del magazine, dando un paso importante en su incursión en la televisión nacional.

    El anuncio se realizó en plena transmisión en vivo y estuvo liderado por Edson Dávila y Janet Barboza, quienes le dieron la bienvenida ante la audiencia. Durante su aparición, la joven fue destacada por su presencia frente a cámaras y participó activamente del segmento, incluso desfilando en el set.

    “Feliz y contenta de haber llegado a ‘América hoy’. De verdad muchas gracias a toda la producción y a los televidentes que nos ven. Primera vez que piso ‘América hoy’ mi nueva casa, y aquí me quedo”, expresó Xiomy al tomar la palabra por primera vez como parte del programa.

    SOBRE EL AUTOR:
    Janet Barboza minimiza ingreso de Xiomy Kanashiro a 'América Hoy': "No la necesitamos"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    ¿Qué dijo Gino Assereto tras ser vinculado con el tiktoker Valentino Palacios? Exchico reality manda mensaje

    Samahara Lobatón revela preocupante estado de salud de su hijo menor: "Le contagió..."

    Natalia Málaga sorprende con emotiva dedicatoria a Eva Ayllón por el día de su cumpleaños: "Te quiero..."

    Revelan la segunda FALTA GRAVE que Pamela López habría cometido contra sus hijos y que desató el pedido de PRISIÓN EFECTIVA

    Janet Barboza minimiza ingreso de Xiomy Kanashiro a 'América Hoy': "No la necesitamos"

    Lo más vistos en Farándula

    Xiomy Kanashiro casi queda fuera del programa tras exigir límites por Farfán: “La producción está furiosa”

    Pamela López envía mensaje tras difundirse que exigen prisión efectiva para ella por grave falta contra Christian Cueva

    Michelle Alexander comparte insólito mensaje en medio de aparente separación de André Silva y su hija

    Hijo de Dina Páucar tomó radical decisión con Yarita Lizeth tras revelar que tiene temor de perderlo

    Luciana Fuster regresa a la TV peruana como conductora de 'Estás en Todas' ¿Será el reemplazo de Natalie Vértiz?

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;