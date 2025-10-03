Janet Barboza sorprende al mostrar a un misterioso galán en redes, mientras en América Hoy Giselo no dudó en bromear sobre la diferencia de edad.

Janet Barboza ha causado revuelo en redes sociales tras compartir un video y una historia en su cuenta de Instagram donde aparece bailando y muy cariñosa con un atractivo joven. La publicación no solo generó especulaciones sobre un posible romance, sino que también provocó la reacción de sus compañeros de América Hoy. Entre ellos, Edson Dávila, más conocido como Giselo, no dudó en bromear al respecto y vacilar a la conductora en plena transmisión.

Janet Barboza se luce junto a un guapo galán y Edson la vacila

Durante la emisión de América Hoy, Edson Dávila no dejó pasar la oportunidad de referirse a Janet Barboza, quien antes de su regreso al set compartió unos clips en redes sociales que despertaron la curiosidad del público sobre su vida sentimental. “¿Será un amigo?”, lanzó Giselo entre risas, dejando la duda abierta.

Ethel Pozo también intervino y comentó que el joven podría rondar los 20 años, destacando la imagen fresca de la conductora y bromeando sobre la diferencia de edad: “¡Colágeno! ¿Qué pensará Antonella? ¿El disfuerzo del año? Podría ser su nieto”, provocando carcajadas en el set.

Los comentarios continuaron y Giselo no dudó en añadir picardía a la conversación: “Nadie hablaba de ella y ahora no saben lo que hizo. Presentó a un hombre de espaldas, un chibolo. (Un colágeno) ¡Eso es lo que ella quería!”. Ethel Pozo incluso recordó que el joven en cuestión habría participado como bartender en la celebración del aniversario del magazine, lo que generó aún más intriga.

¿Quién es el nuevo galán de Janet?

Después de tantas especulaciones, Janet Barboza decidió acabar con el misterio y en un segundo video mostró quién era el joven que la acompañaba. En América Hoy, Ethel Pozo contó que lo reconocía, ya que también estuvo presente en el almuerzo por el sexto aniversario del programa.

En la publicación, Janet lo presentó como: “Bartender, chef y papá. Él es Martín Borel”. Ethel ratificó en vivo que ya lo había visto antes: “Sí, es el mismo del viernes, el bartender que fue al almuerzo de América Hoy”. Ante ello, Edson soltó entre risas: “O sea que la señora rapidita”, mientras Ethel agregó divertida: “Le sacó el teléfono”.

¿Amistad o romance? Por ahora, la conductora no ha confirmado si se trata de una relación sentimental o solo de una amistad, aunque las imágenes bastaron para que el tema se convirtiera en tendencia.

Giselo tampoco perdió la oportunidad de añadir humor y preguntó: “Yo me cuestiono algo, ¿qué dirá Antonella? Nilbert cuando va por un vaso de agua, la ve a ella que se esfuerza. ¿Qué es esto?”. Más tarde, Janet y Martín aparecieron juntos en una colaboración preparando un cóctel llamado “Paloma de Toronja”.