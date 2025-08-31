Madre de ‘Cri Cri’ rompe su silencio y revela por qué devolvió camioneta que Jefferson Farfán regaló a su hijo: “No somos materialistas”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La liberación de Christian Martínez, primo de Jefferson Farfán conocido como ‘Cri Cri’, sigue generando titulares. Su madre, Cecilia Guadalupe, habló frente a cámaras y sorprendió al contar que tomó una drástica decisión respecto a un regalo que el exfutbolista le había hecho a su hijo.
Cecilia Guadalupe explica la devolución del vehículo
Tras once meses en el penal de Lurigancho, ‘Cri Cri’ recuperó su libertad, pero las preguntas no tardaron en llegar. Una de ellas apuntó directamente a los bienes que supuestamente Farfán habría puesto a nombre de su primo.
LEE MÁS: Génesis Tapia celebra su COLEGIATURA como abogada en emotiva ceremonia y se lo dedica a sus hijas: “Emociones inolvidables”
La respuesta de la madre de Christian Martínez fue tajante: “No, solamente fue un carro, que yo ya se lo devolví. Sí, yo lo devolví, nosotros no tenemos, no somos materialistas”.
Con estas palabras, Cecilia dejó en claro que la camioneta entregada por el popular ‘Foquita’ ya no está en poder de su familia. Según su testimonio, la devolución se produjo antes de la denuncia contra su hijo, en septiembre de 2024.
'Cri Cri' prefiere mantenerse lejos de Jefferson Farfán
Doña Cecilia también aseguró que no mantiene contacto con el exdelantero desde que estalló el caso. Una versión que coincide con lo declarado por Fabiola, esposa de ‘Cri Cri’, quien ratificó que las familias se distanciaron completamente.
Jefferson Farfán apelará decisión judicial
Mientras tanto, el entorno del exfutbolista no se ha mantenido en silencio. Tilsa Lozano reveló en el programa La Noche Habla que conversó con Farfán y este expresó su descontento por la liberación de su primo.
NO TE PIERDAS: Hermana de Pamela Franco revela VIDEO ÍNTIMO que deja al descubierto cómo es en realidad y fans en shock: "Digan..."
“Está totalmente desencajado, consternado, no puede creer la resolución de esto, es un tema muy delicado”, comentó Lozano en vivo.
Cabe recordar que, en septiembre de 2024, Farfán entregó a la Fiscalía las cámaras de seguridad de su vivienda, lugar donde se habría producido el presunto abuso. Ahora, según Lozano, su equipo legal estaría evaluando medidas para revertir el fallo.