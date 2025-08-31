Cecilia Guadalupe, mamá de Roberto Guizasalo reveló por qué devolvió la camioneta que Jefferson Farfán regaló a ‘Cri Cri’ y contó cómo cambió su relación tras el escándalo judicial.

Cecilia Guadalupe no duda en la inocencia de su hijo Roberto. | Composición Wapa.

Cecilia Guadalupe no duda en la inocencia de su hijo Roberto. | Composición Wapa.

La liberación de Christian Martínez, primo de Jefferson Farfán conocido como ‘Cri Cri’, sigue generando titulares. Su madre, Cecilia Guadalupe, habló frente a cámaras y sorprendió al contar que tomó una drástica decisión respecto a un regalo que el exfutbolista le había hecho a su hijo.

Cecilia Guadalupe explica la devolución del vehículo

Tras once meses en el penal de Lurigancho, ‘Cri Cri’ recuperó su libertad, pero las preguntas no tardaron en llegar. Una de ellas apuntó directamente a los bienes que supuestamente Farfán habría puesto a nombre de su primo.

La respuesta de la madre de Christian Martínez fue tajante: “No, solamente fue un carro, que yo ya se lo devolví. Sí, yo lo devolví, nosotros no tenemos, no somos materialistas”.

Con estas palabras, Cecilia dejó en claro que la camioneta entregada por el popular ‘Foquita’ ya no está en poder de su familia. Según su testimonio, la devolución se produjo antes de la denuncia contra su hijo, en septiembre de 2024.

'Cri Cri' prefiere mantenerse lejos de Jefferson Farfán

Doña Cecilia también aseguró que no mantiene contacto con el exdelantero desde que estalló el caso. Una versión que coincide con lo declarado por Fabiola, esposa de ‘Cri Cri’, quien ratificó que las familias se distanciaron completamente.

Jefferson Farfán apelará decisión judicial

Mientras tanto, el entorno del exfutbolista no se ha mantenido en silencio. Tilsa Lozano reveló en el programa La Noche Habla que conversó con Farfán y este expresó su descontento por la liberación de su primo.

“Está totalmente desencajado, consternado, no puede creer la resolución de esto, es un tema muy delicado”, comentó Lozano en vivo.