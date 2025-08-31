Tilsa Lozano revela el verdadero motivo de su ausencia en televisión, relacionado con su relación sentimental con Jackson Mora , quien mostraba descontento con su trabajo.

Tilsa Lozano volvió a generar titulares tras abrir su corazón en una entrevista con un medio local, donde explicó el motivo por el que en los últimos años redujo sus apariciones en televisión y eventos. La exVengadora reconoció que su alejamiento del ambiente artístico tuvo que ver con la postura de su esposo, Jackson Mora.

La modelo relató que, durante la relación, el empresario deportivo no veía con buenos ojos que ella continúe activa en el mundo del espectáculo, por lo que poco a poco optó por poner una pausa en su carrera. “¿Te alejaste del ambiente artístico por pedido de Jackson?, ¿él te lo había prohibido?”, le preguntaron.

“La palabra es fuerte, pero en realidad son cosas que se fueron dando, era como que: Pucha, por qué te vas a ir los fines de semana, para qué te vas a ir, quédate en la casa, si aquí no te falta nada. Un poco para dedicarme más a mi familia, dejé de hacer eventos y televisión. Prohibir es fuerte, pero sí, él (Jackson) no estaba muy contento con mis participaciones, básicamente cuando trabajaba”, respondió Tilsa para Trome.

Con esta revelación, Tilsa Lozano dejó en claro que su etapa de bajo perfil no fue casualidad, sino una decisión influenciada por su vida personal y la dinámica de su relación con Mora.

Tilsa Lozano descarta volver a enamorarse de un hombre "misio" y aclara qué espera de su próxima relación

Tilsa Lozano vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras hacer una revelación que no pasó desapercibida. Durante una reciente entrevista, la exVengadora habló sin filtros sobre lo que espera en caso de iniciar una nueva relación sentimental y fue tajante con sus declaraciones.

La modelo descartó de plano la posibilidad de volver a enamorarse de un hombre sin estabilidad económica, dejando en claro que a sus 42 años busca una pareja que esté a su nivel. Tilsa enfatizó que, lejos de ser una “cazafortunas”, solo desea compartir su vida con alguien que pueda mantener el mismo estilo de vida que ella.