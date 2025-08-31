Wapa.pe
ES OFICIAL | Esta es la importante noticia para todos los que esperan el retiro AFP 2025

Tilsa Lozano sorprende al revelar que Jackson Mora le prohibía trabajar: "Él no estaba muy contento"

Tilsa Lozano revela el verdadero motivo de su ausencia en televisión, relacionado con su relación sentimental con Jackson Mora, quien mostraba descontento con su trabajo.

    Tilsa Lozano sorprende al revelar que Jackson Mora le prohibía trabajar: "Él no estaba muy contento"
    Tilsa Lozano 'echa' a Jackson Mora | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Tilsa Lozano sorprende al revelar que Jackson Mora le prohibía trabajar: "Él no estaba muy contento"

    Tilsa Lozano sorprendió al revelar detalles inéditos sobre el motivo que la llevó a alejarse de la televisión en los últimos años. La exVengadora explicó que su ausencia de los reflectores no fue una simple decisión personal, sino que estuvo directamente relacionada con su vida sentimental. La modelo confesó que durante su relación con Jackson Mora enfrentó ciertas restricciones que marcaron su rumbo profesional.

    wapa.pe

    Tilsa Lozano sorprende al confesar que Jackson Mora no quería que trabaje en TV

    Tilsa Lozano volvió a generar titulares tras abrir su corazón en una entrevista con un medio local, donde explicó el motivo por el que en los últimos años redujo sus apariciones en televisión y eventos. La exVengadora reconoció que su alejamiento del ambiente artístico tuvo que ver con la postura de su esposo, Jackson Mora.

    La modelo relató que, durante la relación, el empresario deportivo no veía con buenos ojos que ella continúe activa en el mundo del espectáculo, por lo que poco a poco optó por poner una pausa en su carrera. “¿Te alejaste del ambiente artístico por pedido de Jackson?, ¿él te lo había prohibido?”, le preguntaron.

    “La palabra es fuerte, pero en realidad son cosas que se fueron dando, era como que: Pucha, por qué te vas a ir los fines de semana, para qué te vas a ir, quédate en la casa, si aquí no te falta nada. Un poco para dedicarme más a mi familia, dejé de hacer eventos y televisión. Prohibir es fuerte, pero sí, él (Jackson) no estaba muy contento con mis participaciones, básicamente cuando trabajaba”, respondió Tilsa para Trome.

    Con esta revelación, Tilsa Lozano dejó en claro que su etapa de bajo perfil no fue casualidad, sino una decisión influenciada por su vida personal y la dinámica de su relación con Mora.

    wapa.pe

    Tilsa Lozano descarta volver a enamorarse de un hombre "misio" y aclara qué espera de su próxima relación

    Tilsa Lozano vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras hacer una revelación que no pasó desapercibida. Durante una reciente entrevista, la exVengadora habló sin filtros sobre lo que espera en caso de iniciar una nueva relación sentimental y fue tajante con sus declaraciones.

    La modelo descartó de plano la posibilidad de volver a enamorarse de un hombre sin estabilidad económica, dejando en claro que a sus 42 años busca una pareja que esté a su nivel. Tilsa enfatizó que, lejos de ser una “cazafortunas”, solo desea compartir su vida con alguien que pueda mantener el mismo estilo de vida que ella.

    "Ja, ja, ja, no pues, ¿para qué? Una cosa es una cazafortunas, otra una mujer de 42 años como yo que tiene su casa y carro propio, un estilo de vida, trabajo, me gusta viajar, me doy mis gustos. No soy una cazafortunas que está buscando un millonario, pero sí alguien que pueda vivir el mismo estilo de vida que yo", aclaró.

