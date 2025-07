Todo comenzó cuando la producción del espacio televisivo se contactó con el exboxeador para solicitarle declaraciones sobre un evento deportivo que organiza y en el que participará Shirley Arica. La respuesta que recibieron fue un estallido de insultos. En un audio difundido por el programa, se escucha a Mora decir: “Trabajan pal c..., cag... gente. (...) A mí me llega al p... dónde trabajas, brother”.

La reacción de Lozano no tardó. Visiblemente incómoda al escuchar los ataques de su exesposo, la también empresaria no dudó en ponerle freno en vivo: “Yo no voy a caer en el juego de nadie (…) Este tema no me gusta, y así como a él le llega al p... mi programa, a mí me llega al p... lo que él diga”.