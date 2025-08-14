Tilsa Lozano fue operada de emergencia y revela el fuerte motivo que la llevó al quirófano: "Es doloroso"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Tilsa Lozano encendió las alarmas entre sus seguidores tras someterse a una operación de emergencia que la alejó temporalmente de la televisión. La exVengadora atravesó un complicado problema de salud relacionado con sus implantes mamarios, el cual derivó en una intervención quirúrgica. La situación obligó a la conductora a suspender compromisos laborales y personales mientras continúa su recuperación.
Tilsa Lozano fue operada de emergencia y revela el doloroso procedimiento al que se sometió
La modelo y conductora de televisión Tilsa Lozano preocupó a sus seguidores tras ausentarse de su programa La noche habla en Panamericana Televisión. El motivo: una contractura capsular en el seno izquierdo que la obligó a pasar por el quirófano.
“Las prótesis se tienen que cambiar cada 10 años y me las dejé 18, por eso mi cirujano Gino Llosa me dijo que tenía que sacar las prótesis, sobre todo del izquierdo”, confesó la exVengadora en declaraciones para Trome.
La también empresaria contó que la cirugía duró aproximadamente dos horas. “Me han hecho todo un raspado. Ya estoy en casa”, señaló.
Tilsa también aclaró que confía plenamente en su médico. “Mi doctor no es canje, es quien me puso los implantes, un profesional. Esto es doloroso y tuve que cancelar un viaje al Cusco porque el doctor me dijo que ahí se podía reventar la prótesis por el estado en que estaba”, añadió.
Tilsa Lozano se pronuncia tras no acudir a su programa
A través de sus redes sociales, la conductora compartió un mensaje explicando la razón de su ausencia en su programa, aunque acotó que se enlazaría en vivo y en este enlace reveló más detalles de su operación.
"Hoy no podré ir al programa 'La Noche Habla' por descanso médico después de mi operación, pero me enlazaré desde mi camita para contarles qué me pasó y por qué me han tenido que operar. Los quiero mucho y gracias infinitas a todos los que me han mandado mensajitos lindos", escribió.
"Tenía una capsulectomía, hay diferentes grados, del 1 al 5 y yo estaba con grado 4, tenía muchísimo dolor. Ese mismo doctor que me operó hace 18 años, no es canje, he pagado mi platita, todos los años hacíamos un control y se encontró que primero estaba en grado 2 y fue aumentando demasiado rápido, tuvimos que adelantar la operación, la mama izquierda me dolía muchísimo, estaba dura, alta, la operación duró como tres horas, de las cuales dos fueron raspado, limpieza, para sacar todo lo malito", contó en el programa. "La operación ha salido muy bien, le tengo muchísima confianza al doctor", añadió.