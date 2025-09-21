Wapa.pe
Janet Barboza contará a la Chola Chabuca los detalles de su relación con Rafael Cardozo, mucho antes de que él esté con ‘Cachaza’.

    La presentadora de televisión Janet Barboza será la próxima invitada del programa ‘Esta Noche’, donde revelará aspectos poco conocidos de su vida personal y su relación con el exchico reality Rafael Cardozo. En diálogo con La Chola Chabuca, la conocida ‘rulitos’ narró cómo fue su vínculo con el brasileño antes de que él comenzara su romance público con Carol Reali, más conocida como ‘Cachaza’.

    Janet Barboza destapa su pasado con Rafael Cardozo

    Durante la entrevista, Janet Barboza sorprendió al público al declarar: “Yo fui antes que Cachaza en su vida”, refiriéndose a Rafael Cardozo. Contó que lo conoció cuando él tenía 19 años y recién llegaba a Perú, durante la grabación de un videoclip en los primeros pasos del brasileño en la televisión peruana.

    La conductora, conocida por sus comentarios polémicos, mencionó que aún mantiene comunicación con Cardozo vía WhatsApp. Aunque no dio más detalles, se mostró coqueta y bromista ante La Chola Chabuca, dejando abierta la posibilidad de que la amistad continúe.

    Además, Barboza repasó varios episodios de su vida sentimental. En el avance difundido por América TV, se observa que compartió anécdotas y situaciones inéditas. La entrevista completa se emitirá este sábado 21 de septiembre en América Televisión, tras ‘El Reventonazo de la Chola’.

    Janet Barboza niega tener cirugías y critica a Magaly

    La relación entre Magaly Medina y Janet Barboza siempre ha estado marcada por la tensión. Medina no duda en criticar a Barboza, tanto por su trabajo en televisión como por acusarla de abusar de los retoques estéticos. En varias ocasiones la ha llamado “retoquitos” frente a las cámaras y aprovecha cualquier oportunidad para mencionarlo. Esta vez, Barboza decidió abordar el tema con total franqueza en pleno horario prime.

    El programa se puso más picante cuando la Chola Chabuca preguntó: “¿Quién tiene más cirugías, Magaly, tú o yo?”. Barboza respondió sin titubear: “No, la ‘Chilindrina huachana’ definitivamente”. Con esto, reavivó la polémica sobre los retoques estéticos y apuntó directamente a Medina, sumando un nuevo capítulo a esta disputa que parece interminable.

    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

