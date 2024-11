El modelo brasileño señaló que la separación con Carol Reali tuvo como punto de quiebre la presión que tuvo para hacer formal la relación con el matrimonio. “Su sueño era casarse. Yo creo que el hombre tiene que cumplir con el sueño de su pareja, yo creo que eso no hice, ese fue mi error de no cumplir su sueño”, comenzó diciendo Rafael, quien acotó que, para él esto no era necesario. “Yo ya me sentía casado. Para mí, no tenía que firmar un papel, no necesitaba un anillo. Yo ya estaba comprometido”, sostuvo.