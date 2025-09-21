Janet Barboza se lanza contra Magaly y su esposo: “Ella tiene más cirugías y él no sé por qué me manda cartas notariales”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La última aparición de Janet Barboza en el programa Esta Noche de la Chola Chabuca dejó titulares jugosos. La conductora de América Hoy aclaró que su rivalidad con Magaly Medina no es un show armado para generar rating, aunque admitió que no puede responderle con total libertad.
“Si quisiera generar contenido, diría más cosas, pero papá Armando no me lo permite y yo para ser más honesta, no puedo desenvolverme como quisiera con quien tú nombras, con la ‘Chilindrina huachana’, porque es un horario familiar”, declaró la popular “Rulitos”.
En plena charla, la Chola Chabuca le lanzó una pregunta directa sobre cirugías estéticas, y Janet no dudó en disparar: “¿Quién tiene más cirugías, Magaly, tú o yo?”. Su respuesta fue tajante: “No, la ‘Chilindrina huachana’, definitivamente”.
Las quejas de Alfredo Zambrano
La entrevista también tocó al abogado Alfredo Zambrano, esposo de Magaly, a quien Janet aseguró no entender. Según la conductora, el notario le habría enviado varias cartas notariales por comentarios aparentemente inofensivos.
“Con Alfredo Zambrano, no sé por qué se ha molestado conmigo. Me manda una carta porque yo dije ‘pingüino’ y se siente aludido. Luego dije ‘codo’ y se sintió aludido y me manda otra carta notarial. Luego me envía otra por decirle que era ‘chiquito’ y por hacer esto (gesto de pingüino). ¿Por qué se da por aludido?”, contó entre risas.
Barboza recordó además que, según la propia Magaly, al casarse con una figura pública se asume que también se entra al escrutinio mediático. “Está en el medio. No dice su esposa que si alguien está casado con alguien del medio, ya forma parte de él”, apuntó con ironía.