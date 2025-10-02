Melissa Paredes defiende a su hija tras críticas en redes, mostrando su faceta de madre protectora. Su contundente respuesta fue interpretada como una indirecta a Ale Venturo.

Melissa Paredes volvió a estar en el centro de la atención luego de responder con fuerza a los comentarios que recibió su hija en redes sociales. La actriz y modelo no dudó en reaccionar como toda madre protectora, defendiendo a la pequeña ante las críticas. Su respuesta encendió el debate, pues muchos interpretaron que lanzó una indirecta hacia Ale Venturo, actual pareja de Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes ‘estalla’ ante críticas contra su hija

Melissa Paredes no soportó los comentarios en contra de su hija en redes sociales y no le tembló el pulso para responder a las críticas como perfecta “Mamá leona”. La actriz decidió contestar a los mensajes recibidos, pero muchos notaron una supuesta indirecta que estaría dirigida a Ale Venturo.

"Tú la tienes muy agrandada a tu hija, está muy pequeña, que viva su edad", se lee en el mensaje que una usuaria le habría dejado, lo que hizo que Melissa enfureciera.

“¿Por qué dices agrandada? A ver, dame un ejemplo, o ¿solo repites lo que dijo una infeliz comparando niñas?", escribió la modelo dejando entrever que se estaría refiriendo a Ale Venturo, pareja de Rodrigo Cuba.

Como se recuerda, Alexandra Venturo cuestionó la forma en que el futbolista educaba a su hija con Melissa, lo que causó malestar en Paredes.

Melissa Paredes responde a cuestionamientos y desata especulaciones sobre indirecta a Ale Venturo

Meses atrás, Melissa Paredes captó la atención en redes sociales tras compartir un extracto de una entrevista junto a su pareja, Anthony Aranda, en la que ambos reflexionan sobre la crianza y la importancia de poner límites a los hijos.

En el clip difundido, Aranda remarcó: "A veces uno, porque las quiere mucho, queremos darle todo, pero a veces no es bueno. Entonces hay que saber qué darles también, ¿no?". De inmediato, Paredes complementó la idea asegurando que los niños deben aprender a "valorar las cosas".

La polémica surgió con la frase que acompañó el video: "Las formas. ¡Las FORMAS!", un comentario que muchos interpretaron como una clara indirecta hacia Ale Venturo.

Cabe recordar que semanas atrás, durante un podcast, Venturo cuestionó los hábitos de Rodrigo Cuba al momento de complacer a su hija. "Cuando yo recién lo conocí estaba acostumbrado a que salíamos y todo le compraba. 'Papi, quiero esto', ya. O sea, no puedes comprar todo", comentó. A lo que el futbolista respondió que se trataba de una "situación distinta". Sin embargo, Venturo insistió: "Hasta ahorita sigues así".