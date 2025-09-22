Melissa Paredes reveló la inesperada condición para volver a ‘América Hoy’, tras su salida en 2021 por el escándalo con Anthony Aranda.

La actriz y exconductora Melissa Paredes volvió a acaparar la atención tras presentarse en el programa “Esta Noche” de La Chola Chabuca. En la entrevista, la artista habló sobre su regreso al teatro y no descartó la posibilidad de volver a la televisión.

Asimismo, fue consultada sobre un eventual retorno a América Hoy, espacio del que fue retirada en 2021 tras el sonado escándalo que protagonizó al ser captada con el bailarín Anthony Aranda, mientras aún estaba casada con Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes y su sorpresiva condición para volver

El recordado episodio generó una gran polémica mediática y terminó con la decisión de América Televisión de apartarla del panel de conductoras. Su salida estuvo rodeada de una amplia cobertura, la difusión del polémico “ampay” y las repercusiones que tuvo tanto en su imagen pública como en su entorno familiar.

En la reciente entrevista, La Chola Chabuca le consultó a Melissa Paredes si evaluaría regresar al magazine. En un inicio, la actriz intentó evadir la pregunta, pero ante la insistencia respondió sin rodeos: “Si me pagan bien sí”. Con ello, dejó abierta la posibilidad de un retorno, condicionado a factores económicos.

Un eventual regreso de Paredes a América Hoy no pasaría inadvertido, considerando que su salida estuvo acompañada de críticas hacia la forma en que la televisión aborda la vida privada de los personajes públicos. La propia actriz ha señalado en ocasiones previas que su desvinculación no fue una decisión personal. De concretarse, su retorno podría reavivar debates sobre el manejo de crisis en la farándula y la dinámica interna de los programas de espectáculos en Perú.

Melissa Paredes admite que pensó en regresar con Rodrigo Cuba

Melissa Paredes se sinceró frente a Verónica Linares y al ser consultada sobre la posibilidad de haber considerado reconciliarse con el ‘Gato’ Cuba, esta sorprendió al confesar que sí llegó a pensarlo en algún momento.

“Mira, acá preguntan si alguna vez por tu hija pensaste en regresar con tu primer esposo”, preguntó Verónica Linares y la exconductora no dudó en responder con honestidad.