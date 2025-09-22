Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
La Tinka reventó, pero el ganador no podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero perderá?

Melissa Paredes revela su sorprendente condición para volver a 'América Hoy': "Si me..."

Melissa Paredes reveló la inesperada condición para volver a ‘América Hoy’, tras su salida en 2021 por el escándalo con Anthony Aranda.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Melissa Paredes revela su sorprendente condición para volver a 'América Hoy': "Si me..."
    Melissa Paredes sobre volver a 'América Hoy' | Composición Wapa
    Melissa Paredes revela su sorprendente condición para volver a 'América Hoy': "Si me..."

    La actriz y exconductora Melissa Paredes volvió a acaparar la atención tras presentarse en el programa “Esta Noche” de La Chola Chabuca. En la entrevista, la artista habló sobre su regreso al teatro y no descartó la posibilidad de volver a la televisión.

    Asimismo, fue consultada sobre un eventual retorno a América Hoy, espacio del que fue retirada en 2021 tras el sonado escándalo que protagonizó al ser captada con el bailarín Anthony Aranda, mientras aún estaba casada con Rodrigo Cuba.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Rafael Cardozo reaparece con revelador mensaje tras compromiso de Cachaza y Bankoff: "El sufrimiento..."

    Melissa Paredes y su sorpresiva condición para volver

    El recordado episodio generó una gran polémica mediática y terminó con la decisión de América Televisión de apartarla del panel de conductoras. Su salida estuvo rodeada de una amplia cobertura, la difusión del polémico “ampay” y las repercusiones que tuvo tanto en su imagen pública como en su entorno familiar.

    En la reciente entrevista, La Chola Chabuca le consultó a Melissa Paredes si evaluaría regresar al magazine. En un inicio, la actriz intentó evadir la pregunta, pero ante la insistencia respondió sin rodeos: “Si me pagan bien sí”. Con ello, dejó abierta la posibilidad de un retorno, condicionado a factores económicos.

    Un eventual regreso de Paredes a América Hoy no pasaría inadvertido, considerando que su salida estuvo acompañada de críticas hacia la forma en que la televisión aborda la vida privada de los personajes públicos. La propia actriz ha señalado en ocasiones previas que su desvinculación no fue una decisión personal. De concretarse, su retorno podría reavivar debates sobre el manejo de crisis en la farándula y la dinámica interna de los programas de espectáculos en Perú.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Néstor Villanueva rompe en llanto y acusa a Susy Díaz de causar derrame cerebral a su padre por duras palabras

    Melissa Paredes admite que pensó en regresar con Rodrigo Cuba

    Melissa Paredes se sinceró frente a Verónica Linares y al ser consultada sobre la posibilidad de haber considerado reconciliarse con el ‘Gato’ Cuba, esta sorprendió al confesar que sí llegó a pensarlo en algún momento.

    Mira, acá preguntan si alguna vez por tu hija pensaste en regresar con tu primer esposo”, preguntó Verónica Linares y la exconductora no dudó en responder con honestidad.

    Claro, muchas veces por los hijos nosotros aplazamos muchas cosas, es más, hasta se puede aplazar una separación por los hijos. Siempre uno quiere el mundo ideal para sus hijos, sí, obvio, pero te das cuenta que también los hijos si te ven feliz a ti y a su padre, ellos van a estar felices y Mía es una niña feliz”, comentó Paredes.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Paredes revela su sorprendente condición para volver a 'América Hoy': "Si me..."
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Impactante: Famosa conductora fallece en accidente aéreo y revelan la ÚLTIMA FOTO que tomó

    Néstor Villanueva rompe en llanto y acusa a Susy Díaz de causar derrame cerebral a su padre por duras palabras

    Néstor Villanueva ADMITE que Flor Polo LO MANTUVO durante su matrimonio: "Tengo que aceptarlo"

    Rafael Cardozo reaparece con revelador mensaje tras compromiso de Cachaza y Bankoff: "El sufrimiento..."

    Janet Barboza confiesa entre lágrimas su mayor dolor como madre y le pide perdón a su única hija: "El tiempo se perdió"

    Lo más vistos en Farándula

    Melissa Paredes admite que pensó en regresar con Rodrigo Cuba: "Muchas veces..."

    Anthony Aranda sorprende a Melissa Paredes al confesar que quiso volver con Rodrigo Cuba

    Ethel Pozo queda fría con reacción de su esposo Julián Alexander tras ponerlo a prueba y fallar: "No se casen, de verdad"

    Natalia Otero confiesa por qué desapareció de la tv peruana tras nacimiento de su primera bebé

    Brenda Matos, exactriz de 'Al fondo hay sitio' llora emocionada tras reencontrarse con su madre luego de 22 años

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;