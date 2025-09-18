Wapa.pe
Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio tras infidelidad: "Tiene todas sus comunicaciones y ubicaciones"

Melissa Paredes admite que pensó en regresar con Rodrigo Cuba: "Muchas veces..."

Melissa Paredes revela en el podcast 'La Linares' que consideró reconciliarse con Rodrigo Cuba para el bienestar de su hija.

    Melissa Paredes admite que pensó en regresar con Rodrigo Cuba: "Muchas veces..."
    Melissa Paredes se sincera sobre su relación con Rodrigo Cuba | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Melissa Paredes admite que pensó en regresar con Rodrigo Cuba: "Muchas veces..."

    Melissa Paredes fue la invitada al podcast de 'La Linares' donde se animó a revelar detalles de su relación actual con Rodrigo Cuba tras su separación. La actriz sorprendió al admitir que llegó a considerar reconciliarse con el futbolista, pensando en el bienestar de su hija.

    Melissa Paredes se sinceró frente a Verónica Linares y al ser consultada sobre la posibilidad de haber considerado reconciliarse con el ‘Gato’ Cuba, esta sorprendió al confesar que sí llegó a pensarlo en algún momento.

    “Mira, acá preguntan si alguna vez por tu hija pensaste en regresar con tu primer esposo”, preguntó Verónica Linares y la exconductora no dudó en responder con honestidad.

    “Claro, muchas veces por los hijos nosotros aplazamos muchas cosas, es más, hasta se puede aplazar una separación por los hijos. Siempre uno quiere el mundo ideal para sus hijos, sí, obvio, pero te das cuenta que también los hijos si te ven feliz a ti y a su padre, ellos van a estar felices y Mía es una niña feliz”, comentó Paredes.

    La exreina de belleza reconoció que, pese a la ilusión que tenía de darle a su hija una familia con sus padres juntos, esto no pudo darse.

    “Como todos y más como alguien como yo que no creció con mamá y papá juntos, de hecho, sí, tenía esa ilusión, pero no se dio, no se iba a dar igual y ya”, sentenció.

    Melissa Paredes responde al hate contra su hija y lanza advertencia

    Melissa Paredes decidió alzar la voz frente a los comentarios negativos que su hija Mía viene recibiendo en redes sociales. La actriz utilizó sus plataformas para expresar su molestia y dejar claro que no está dispuesta a tolerar ataques hacia la menor.

    “Igual recibe mucho hate en redes, ella. La gente es un poquito rara. No conocen a mi niña y dicen tonteras porque se dejan llevar por otras personas”, comentó, dejando entrever que las críticas no serían espontáneas, sino motivadas por terceros.

    Sus declaraciones generaron especulación entre los usuarios, quienes se preguntan a quiénes podría estar dirigiendo el mensaje. Aunque no dio nombres, muchos interpretaron que se trata de figuras mediáticas o personas de su pasado que han hablado sobre su vida familiar.

    “Mi princesa hermosa es linda, es una ternura, es una niña muy buena y yo vivo enamorada de Mía”, añadió con evidente emoción, buscando resaltar la personalidad de la pequeña.

    Además, Melissa se mostró en contra de los comentarios que comparan a su hija con otros menores. “Les gusta comparar a niños, malazo eso de comparar a niños, a mí no me parece para nada”, sentenció, generando debate sobre la exposición de los hijos de famosos en redes.

    Finalmente, reflexionó sobre el alcance de este tipo de ataques y cómo afectan a los niños que crecen frente a la mirada pública. “Sí, hay un mundo detrás de los niños famosos, por así decirlo, y bueno, internacionalmente también se da”, señaló.

    Melissa Paredes admite que pensó en regresar con Rodrigo Cuba: "Muchas veces..."
