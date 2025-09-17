Wapa.pe
Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio tras infidelidad: "Tiene todas sus comunicaciones y ubicaciones"

Melissa acusa a Jessica Newton de elegir "a dedo" a reinas de belleza y recuerda su renuncia a la corona: "Se aferró como garrapata"

Melissa Paredes habló sobre su salida del Miss Perú. La modelo compartió su versión del escándalo y arremetió contra Jessica Newton por aprovecharse de la controversia.

    Melissa acusa a Jessica Newton de elegir "a dedo" a reinas de belleza y recuerda su renuncia a la corona: "Se aferró como garrapata"
    Melissa Paredes habla de su paso por Miss Perú y arremete contra Jessica Newton | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Melissa acusa a Jessica Newton de elegir "a dedo" a reinas de belleza y recuerda su renuncia a la corona: "Se aferró como garrapata"

    Durante su visita al podcast ‘La Linares’, Melissa Paredes hizo un repaso por las etapas más comentadas de su carrera y vida personal. Uno de los temas que no pasó por alto fue su sonada salida del Miss Perú, decisión que en su momento causó gran polémica. Aprovechando el espacio, la modelo compartió su versión sobre lo ocurrido y lanzó fuertes comentarios que no pasaron desapercibidos contra Jessica Newton.

    Melissa Paredes arremete contra Jessica Newton

    Melissa Paredes volvió a abrir el baúl de los recuerdos durante su participación en el podcast La Linares, donde repasó algunos de los episodios más comentados de su vida. Entre ellos, no pudo evitar hablar sobre el polémico momento en que decidió dejar atrás la corona del Miss Perú.

    La modelo confesó que al inicio el escándalo la golpeó emocionalmente, pero que en un punto tomó la determinación de dar un paso al costado. Fue en este contexto que lanzó duras críticas contra Jessica Newton, a quien señaló de aprovecharse de la situación para ganar protagonismo.

    En medio de la conversación, Paredes no se guardó nada y arremetió directamente: "Se agarró a ese escándalo, se aferró, así como garrapata el escándalo para ella quedarse con la organización después y elegir a dedo a todas sus candidatas pues como lo ha venido haciendo", expresó sin filtros.

    Con estas palabras, Melissa dejó clara su postura sobre la forma en que, según ella, se manejan los certámenes de belleza en la actualidad.

    Melissa Paredes y el escándalo que marcó su paso por Miss Perú Mundo 2013

    El 2013 parecía ser un año de ensueño para Melissa Paredes al ser coronada Miss Perú Mundo, pero la alegría no duró mucho. La modelo se vio envuelta en una fuerte controversia que la llevó a tomar una decisión drástica: dejar el título.

    Todo comenzó cuando se filtraron en redes sociales unas fotos en las que Melissa posaba con atrevidos disfraces. La reacción de la organización del certamen y de la opinión pública fue inmediata, cuestionando si esas imágenes eran compatibles con su papel como reina de belleza.

    Melissa decidió dar un paso al frente y explicar su versión de los hechos. “Las imágenes fueron tomadas para apoyar a una amiga dueña de una marca de lencería y nunca pensé que serían publicadas”, aclaró. Aun así, reconoció que el nivel de exposición era demasiado: no podía lidiar con la presión mediática que desató el escándalo.

    Con su renuncia oficializada, la corona pasó a manos de Elba Fahsbender, quien terminó representando al país en el Miss Mundo 2013.

    Melissa acusa a Jessica Newton de elegir "a dedo" a reinas de belleza y recuerda su renuncia a la corona: "Se aferró como garrapata"
    ;