El regreso de ‘JB Noticias’ a la pantalla de Panamericana Televisión llegó cargado de humor y sátira, y uno de los momentos más comentados de la noche fue la aparición de ‘Mascaly’, personaje interpretado por Jorge Benavides e inspirado en la reciente cirugía facial de Magaly Medina. La caracterización no pasó desapercibida: pañuelo en la cabeza, lentes oscuros y una actitud desafiante muy similar a la que la conductora ha mostrado públicamente en los últimos días.

‘Mascaly’ se roba el show en el estreno de ‘JB Noticias’ con parodia inspirada en Magaly Medina

En el sketch, ‘Mascaly’ irrumpe en una protesta ficticia de médicos cirujanos peruanos que, supuestamente molestos, cuestionaban declaraciones previas de la periodista sobre la medicina estética en el país.

Fiel a su estilo, el personaje no dudó en lanzar una frase que provocó carcajadas en el set: “Aquí en el Perú no hay cirujanos que hagan el deep plane, ellos solo hablan de jalar y meter cuchillo. Me han hecho un trabajo perfecto. Cuando me quite el pañuelo y los lentes, voy a festejar mis 15 años".

La escena subió de nivel cuando ‘Mascaly’ mostró los supuestos moretones en sus ojos y aseguró que el verdadero resultado de la intervención sería revelado en el estreno de su programa, generando expectativa entre los presentes.

Sin embargo, el momento más inesperado llegó al final del sketch. Benavides también dio vida al cirujano responsable de la operación, acompañado por Danny Rosales en otro rol clave.

Tras una advertencia para que la paciente evite exaltarse, ‘Mascaly’ hace caso omiso, los puntos de la cirugía se “salen” y el personaje termina exhibiendo unos labios exagerados, desatando el pánico y la huida generalizada de todos en escena.

Magaly Medina se pronuncia tras parodia de ‘JB Noticias’ y deja firme mensaje a Jorge Benavides

La reciente imitación de Magaly Medina en ‘JB Noticias’, inspirada en su operación estética, no pasó desapercibida para la conductora de espectáculos. Lejos de incomodarse, la periodista reaccionó con franqueza y dejó clara su posición frente al humor que gira en torno a su figura, especialmente ahora que Jorge Benavides regresó a Panamericana Televisión.

En declaraciones brindadas a Infobae Perú, la popular ‘urraca’ aseguró que está acostumbrada a este tipo de exposiciones y que no suele tomarlas como un ataque personal. Para ella, la atención mediática, venga de donde venga, siempre suma a su carrera. “Bueno, yo tengo la correa ancha. A mí me encanta mientras haya rebote. Yo tengo una filosofía desde que empecé en el programa: mientras hablen, sea bien de ti o mal de ti, todo suma, todo está perfecto”, señaló la conductora.

Sin embargo, Medina también aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje directo a Jorge Benavides. Si bien le deseó éxito en esta nueva etapa televisiva, le sugirió renovar su propuesta humorística y no recurrir constantemente a su personaje como recurso principal.