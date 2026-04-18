Pamela López protagonizó un duro momento en ‘La Granja VIP’ que llamó la atención de los espectadores. La expareja de Christian Cueva se desbordó emocionalmente y terminó colapsada llorando mientras le hacía duros reclamos a Paul Michael, cuestionando su actitud y dejando en claro que este no la trataba bien.

Pamela López protagoniza lamentable episodio en discusión con Paul Michael

Una fuerte discusión de Pamela López con Paul Michael se produjo en la reciente transmisión del reality de convivencia, cuando la influencer no pudo aguantar más y entre lágrimas y palabras entrecortadas, lloró manifestando un mal trato por parte del cantante.

“Todo el tiempo buscas esto. Todo el mundo yo te busco, yo te pido cinco minutos, habla despacio. Te lo expreso de mil maneras, pero eres una mierda conmigo. Eres una verdadera mierda, lo eres, lo eres, lo eres, lo eres. Eres una verdadera mierda cuando me tratas así. Me... sabes perfectamente cómo me lastimas, sabes perfectamente que emocionalmente yo no estoy bien, pero trato", dijo totalmente devastada la influencer mientras se dirigía a Paul.

"Me rendí. Seguiste con la conversación", dijo apenado el cantante mientras intentaba descubrir qué estaba buscando López con sus reclamos.

“¿Y qué tiene? ¿Acaso te amenacé? ¿Acaso te dije...? Yo te respondo lo que tú haces, porque todo el tiempo siempre hablas de manipulación, todo el tiempo hablas... Yo no sé quién te ha manipulado tanto en la vida, yo no sé quién te ha traicionado tanto en la vida, cómo tú crees que las cámaras... Si todo te pedí, yo te pedí, con mil te pedí, te hablé con gestos, te hablé de mil formas. Sin embargo, no te gusta escuchar. Y cada vez que yo te hablo palabra por palabra, no es que quiera manipular, ni porque yo tenga más palabras que las tuyas o me exprese mejor. No quieres decir lo que tú piensas porque tú das por sentado algo, entonces no puedo ser real, no puedo decirte...", agregó totalmente colapsada emocionalmente.

Pamela le hizo un contundente pedido a Paul asegurando que delante o detrás de cámaras ella no cambia su comportamiento: “No anules mis sentimientos, no anules mi manera de pensar, no los anules. No me trates de hacer ver como si yo estuviera mal o equivocada porque no lo estoy. Que yo tenga una manera diferente de expresarme a ti no implica que siempre sea para las cámaras. Yo si no pudiera tener esto, sería lo mismo, igualito, tal cual como yo te hablo, tal cual", continuó reclamando.

"¿Qué tiene que ver lo que yo te digo con lo que... cómo...? ¿Con la verdad? ¿Con respeto?", dijo increpando al cantante, quien aseguró hablar siempre con la verdad. "No, Paul, no hablas con la verdad", añadió Pamela negando que este tomase las cosas con seriedad.

Paul Michael se disculpa con Pamela López y esta lo reprocha

En la parte final de la discusión se puede ver a Paul disculparse con López, aunque para esta no resultó suficiente."Discúlpame, te pedí disculpas, de ahí te lo digo, te lo expliqué, de ahí te lo expliqué", sostuvo, pero esta respuesta no fue suficiente para la ex de Cueva, quien le reclamó la forma en que le pidió disculpas.