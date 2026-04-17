Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Precio del dólar hoy en Perú: así se cotiza tras revertir tendencia al alza este 16 de abril

Pamela López confiesa su dependencia emocional con Paul Michael y lanza desgarradora súplica: "No me dejes..."

Pamela López se sinceró sobre su relación con Paul Michael en 'La Granja VIP', admitió su dependencia emocional y reveló tensiones en su vínculo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Pamela López confiesa su dependencia emocional con Paul Michael y lanza desgarradora súplica: "No me dejes..."
    Pamela López reconoce dependencia emocional con Paul Michael. | Composición Wapa
    Pamela López confiesa su dependencia emocional con Paul Michael y lanza desgarradora súplica: "No me dejes..."

    Pamela López vuelve a estar en el centro de la polémica tras las constantes discusiones que protagoniza con Paul Michael en 'La Granja VIP', generando comentarios sobre una relación que muchos califican como tóxica. En una reciente entrevista, la influencer decidió sincerarse sobre su vínculo con el cantante, donde no solo abordó los conflictos, sino que también reconoció una posible dependencia emocional que ha marcado su historia juntos.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Reimond Manco protagoniza desgarrador momento fuera de cámaras luego de admitir traición a su esposa

    Pamela López confiesa que depende de Paul Michael

    Pamela López participó en la nueva dinámica del reality 'Corazón de granjero', un espacio donde los concursantes responden preguntas más personales, alejadas de la convivencia habitual. Durante el segmento, Ethel Pozo le preguntó directamente por su relación con Paul Michael, sobre todo tras un momento en el que la influencer se quebró al pensar que él podría ser eliminado y dejarla sola en la competencia.

    Sí, en situaciones a veces siento que sí dependo (emocionalmente). Por lo menos en esta situación, quizás afuera tomo mis decisiones y las tomo también aquí, pero..., reconoció.

    La trujillana detalló que este apego emocional estaría relacionado con el contexto del encierro y la presión del programa. Además, recordó que sus primeras semanas estuvieron marcadas por fuertes enfrentamientos con Samahara Lobatón, Melissa Klug y Shirley Arica, lo que incluso desencadenó una crisis nerviosa.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Exparticipante de 'Esto es guerra' revela que vive con enfermedad sin cura y conmueve a sus fans

    Pero no conocer personas, tener dos semanas complicadas con personas complicadas, que vienen de diferentes formaciones, diferentes formas de expresarse, diferentes personalidades, y yo haber tenido una crisis nerviosa, pedir psicólogo, agregó.

    En esa línea, Pamela López confesó que llegó a sentirse sobrepasada por la situación, al punto de considerar abandonar el reality si su pareja era eliminada, ya que lo ve como su principal soporte dentro del programa.

    Se me dio (apoyo psicológico), gracias a Dios, ese soporte porque yo quería de verdad salirme. Yo le decía: 'si tú te vas, no me dejes, primero salgo yo y después te vas tú, porque no podré lidiar con esto', recordó la participante del reality.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López confiesa su dependencia emocional con Paul Michael y lanza desgarradora súplica: "No me dejes..."
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Exparticipante de 'Esto es guerra' revela que vive con enfermedad sin cura y conmueve a sus fans

    Reimond Manco protagoniza desgarrador momento fuera de cámaras luego de admitir traición a su esposa

    Pamela López confiesa su dependencia emocional con Paul Michael y lanza desgarradora súplica: "No me dejes..."

    Renato Rossini y Pati Lorena lanzan frases ofensivas contra Mónica Torres en la Granja VIP

    Hija de Tula Rodríguez deja el país y sorprende con fuerte mensaje tras separarse de su madre: “No tienes que arrepentirte”

    Lo más vistos en Farándula

    Maju Mantilla DESCARTA romance de Gustavo Salcedo con veterinaria y lanza inesperada confesión: “Hablamos de volver”

    María Pía Vallejos ARREMETE contra Maju Mantilla tras negar su relación con Salcedo: “Él fue claro, toca aceptar la realidad”

    Reimond Manco SE QUIEBRA al reconocer sus infidelidades, pero admite que no piensa pedirle a su esposa que vuelvan: "No quiero dañar más"

    ¿Quién es Dante Gebel? El pastor vinculado a Milett Figueroa que da de qué hablar

    Federico Salazar defiende su relación con Érika Manrique y revela el fuerte vínculo que los une: "Mi confidente"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;