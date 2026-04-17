Pamela López confiesa su dependencia emocional con Paul Michael y lanza desgarradora súplica: "No me dejes..."

Pamela López se sinceró sobre su relación con Paul Michael en 'La Granja VIP', admitió su dependencia emocional y reveló tensiones en su vínculo.

Pamela López vuelve a estar en el centro de la polémica tras las constantes discusiones que protagoniza con Paul Michael en 'La Granja VIP', generando comentarios sobre una relación que muchos califican como tóxica. En una reciente entrevista, la influencer decidió sincerarse sobre su vínculo con el cantante, donde no solo abordó los conflictos, sino que también reconoció una posible dependencia emocional que ha marcado su historia juntos.

Pamela López confiesa que depende de Paul Michael

Pamela López participó en la nueva dinámica del reality 'Corazón de granjero', un espacio donde los concursantes responden preguntas más personales, alejadas de la convivencia habitual. Durante el segmento, Ethel Pozo le preguntó directamente por su relación con Paul Michael, sobre todo tras un momento en el que la influencer se quebró al pensar que él podría ser eliminado y dejarla sola en la competencia.

Sí, en situaciones a veces siento que sí dependo (emocionalmente). Por lo menos en esta situación, quizás afuera tomo mis decisiones y las tomo también aquí, pero..., reconoció.

La trujillana detalló que este apego emocional estaría relacionado con el contexto del encierro y la presión del programa. Además, recordó que sus primeras semanas estuvieron marcadas por fuertes enfrentamientos con Samahara Lobatón, Melissa Klug y Shirley Arica, lo que incluso desencadenó una crisis nerviosa.

Pero no conocer personas, tener dos semanas complicadas con personas complicadas, que vienen de diferentes formaciones, diferentes formas de expresarse, diferentes personalidades, y yo haber tenido una crisis nerviosa, pedir psicólogo, agregó.

En esa línea, Pamela López confesó que llegó a sentirse sobrepasada por la situación, al punto de considerar abandonar el reality si su pareja era eliminada, ya que lo ve como su principal soporte dentro del programa.